Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch steht laut Medien kurz vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten Birmingham City. Der 31-Jährige soll sich nach Informationen von "Kicker" und "Bild" schon von seinen Teamkollegen verabschiedet haben und auf der Insel einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Als Ablöse sind rund zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch.

In Birmingham ist NFL-Legende Tom Brady Minderheitseigentümer, seitdem steckt der Klub viel Geld in neue Spieler und strebt die Rückkehr in die Premier League an.