Tagsüber schlägt die Stadt im Takt der Touristen. Aber nachts, wenn die Gäste schlafen, erwacht das andere Wien. Mal still, mal schrill und vor allem überraschend.

Wien ist wunderschön. Umrahmt von den Fassaden der k.u.k.-Epoche genießen die Menschen Kultur und Kaffee, klappern im Fiaker vorbei am Stephansdom und dem Sisi-Museum. Bis es Nacht wird. 07.08.2025 | 43:48 min

Im "MMM Espresso" pulsiert es. Man hört es bereits vor der Kneipentüre. Wer sie öffnet, betritt ein anderes Wien. Albanischer Gesang, begleitet von südosteuropäischen Klängen aus einem elektrischen Akkordeon. Alles tanzt, zwischen den Tischen, auf den Tischen und mittendrin Mitra Milašević, die ehemalige Wirtin. Sie hat das MMM zu dem gemacht, was es heute ist: ein Stück Balkan an der Donau.

Wir haben so viel erlebt hier. Mein Gott, wenn diese Wände reden könnten. „ Mitra Milašević

Sie würden eine typische Wiener Geschichte erzählen: Von einer jungen serbischen Familie, die vor 40 Jahren nach Wien kam, um sich hier ein Leben aufzubauen. Für Mitra Milašević wurde es das MMM Espresso.

Größte Einwanderergruppe in Wien aus Serbien

Serben sind in Wien die größte Einwanderergruppe, sie gelten als Beispiel gelungener Integration. Und Mitra Milašević hat nicht nur sich, sie hat auch andere in ihrem Laden integriert: Bosnier, Kroaten, Albaner, Serben - alle kamen zum Feiern ins MMM Espresso.

Ich hatte zwei muslimische Kellnerinnen. Ich hatte einen muslimischen Sänger. Und ich hatte nie ein Problem deswegen. „ Mitra Milašević

Selbst als ein schrecklicher Krieg im zerfallenden Jugoslawien tobte, schaffte es Mitra, dass es im MMM Espresso unter ihren Gästen nur Freunde gab, aber nie Feinde. Dank zweier Geheimwaffen: ein großes Herz und Hochprozentiges. Immer wenn Mitra hörte, dass es an einem Tisch politisch wurde, setzte sie sich flugs dazu, rief "Prost" und lenkte die Gespräche in eine andere Richtung.

Alles Walzer im Wiener Rathaus

Im Wiener Rathaus wird auch getanzt: ein Haus im neogotischen Stil, herrlich illuminiert, wie alle Prachtbauten entlang der Ringstraße. Wien feiert im Jahr mehr als 450 Bälle und einmal im Jahr lädt der Verband der Schriftsteller und Journalisten zum Concordia-Ball, einem Wiener Traditionsball. Das bedeutet: Herren im Smoking, Damen im Abendkleid. Die Stimmung könnte festlicher nicht sein. Und mittendrin Deborah Grumberg, die Frau mit dem wichtigsten Job.

Ich bin die Ballmeisterin und ich muss schauen, dass am Concordia Ball alles funktioniert. „ Deborah Grumberg

Im goldgeschmückten Festsaal des Rathauses warten die Gäste schon auf den ersten Höhepunkt: den Eröffnungstanz, wie immer ein Walzer, zuvor aber eine Polka. Die heißt zum Anlass passend "Eilmeldung" und wurde extra für diesen Abend komponiert.

Deborah Grumberg wird gleich den Atem anhalten, denn die neue Polka ist nicht nur ziemlich flott, "wir hatten auch nicht viel Zeit zum Proben". Geht der Tanz in die Hose, muss Deborah Grumberg die Stimmung retten, zumindest unter den Ehrengästen.

Wiener Jugend liebt Bälle

An diesem Abend aber kann sie durchatmen. Bis auf kleine Wackler tanzen die Debütanten meisterhaft und werden mit Applaus überschüttet. Polka und Walzer, das mag altbacken klingen, aber viele der jungen Gäste wollen gezielt zum Ball der Concordia. Und sich dort vergnügen, aber auch, um ein Zeichen für Pressefreiheit zu setzen.

Wir haben einen unglaublichen Andrang von unter 27-Jährigen. Die Jugendtickets sind lang schon restlos ausverkauft. „ Deborah Grumberg, Ballmeisterin

Es wird eine lange Nacht im Rathaus - und sie endet womöglich auch für einige Ballgäste oder Bauarbeiter an einer anderen Wiener Tradition: der Würstelbude.

Würstelbuden sind Institution in Wien

Diese fettig fröhlichen Institutionen stehen in Wien an fast jeder Ecke und sind jüngst sogar zum Weltkulturerbe erklärt worden. Eine der ältesten ist das LEOs am Gürtel, einer dreispurigen Umfahrung der inneren Wiener Bezirke. Lars ist mit seiner Freundin hier, eigentlich wollten sie nach Hause fahren, aber LEO lag auf dem Weg. Also hielten sie an.

Ich hab hier 'n scharfen Käsekrainer, was ich total geil finde. „ Lars

Die Käsekrainer ist die beliebteste von allen. Unwissende Touristen unterstellen den Wienern, dass sie diese Wurst "Eitrige" nennen, aber das stimmt nicht, erklärt Leszek. Er arbeitet schon seit Stunden wie ein Teufel hinter der Theke und jongliert gleichzeitig mit dem ganzen Sortiment: Burenwurst, Bratwurst, Käsekrainer, Bosna. Nur eine Wurst hat Leszek nicht: Wiener. Die heißen in Wien Frankfurter.