Wien: Zug steckt sechs Stunden in Tunnel fest - ohne Strom

In Österreich hatte ein ICE eine schwere Panne - die Passagiere steckten stundenlang in völliger Dunkelheit fest (Symbolbild).

Rund 400 Fahrgäste sind in der Nähe von Wien nach einer technischen Panne aus einem ICE der Deutschen Bahn gerettet worden. Der ICE 90 "Donauwalzer" sei in einem Eisenbahntunnel stehengeblieben, sagte ein Sprecher der österreichischen Bahnen ÖBB der Nachrichtenagentur APA. Die Passagiere wurden schließlich zu einem Ersatzzug gebracht.

Der Zug war um 13.13 Uhr gestartet, die Panne passierte nach Angaben des Sprechers um 13.30 Uhr. Die Evakuierung sei am frühen Abend noch im Gange gewesen. Ingenieure hätten zunächst überlegt, den Zug abzuschleppen. Schließlich sei aber entschieden worden, einen Ersatzzug bereitzustellen.

Geduld war gefragt

Bis zur Evakuierung herrschten offenbar dramatische Zustände an Bord. Die Passagiere saßen laut dem österreichischen Nachrichtenportal Oe.24 ohne Strom und ohne Licht in völliger Dunkelheit - und das über Stunden.

Im Bord-Bistrot wurde demnach Wasser an die gestrandeten Fahrgäste ausgeteilt. Zwei deutsche Pfadfinder, die sich ebenfalls im Pannen-Zug befanden, sollen die Initiative ergriffen und vom Bord-Restaurant Kisten mit Wasser in die Waggons gebracht und so viele Fahrgäste versorgt haben. Insgesamt blieben die Passagiere ruhig.