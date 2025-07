Bahnverkehr im Norden: Zugverspätungen und Zugumleitungen

Bahnverkehr in Norddeutschland : Zugverspätungen und Umleitungen bis zum Abend

01.07.2025 | 18:28 |

Zugreisende in Norddeutschland haben es heute schwer: Wegen einer Bombenentschärfung am Osnabrücker Hauptbahnhof kommt es in der gesamten Region zu Beeinträchtigungen.