Wien? Salzburg? Wels? Österreich sucht eine ESC-Stadt für 2026

Sieg für Österreich: Der Wiener Opernsänger JJ gewinnt den ESC in Basel mit dem Song "Wasted Love".

Elf Jahre nach dem Sieg von Conchita Wurst ("Rise like a phoenix") kommt der Eurovision Song Contest wieder nach Österreich . Noch in der Nacht auf Sonntag hat der österreichische Sender ORF von den ESC-Veranstaltern den Auftrag bekommen, den ESC 2026 auszurichten. Eine kostspielige Angelegenheit.

Der ORF muss bis nächstes Jahr eigentlich 325 Millionen Euro sparen. Außerdem hat die österreichische Regierung entschieden, die Rundfunkabgaben nicht an die Inflation anzupassen.

Salzburg sieht Bewerbung skeptisch

In Salzburg käme eigentlich nur die Messearena als Austragungsort in Frage, sagt Auinger dem ORF. Die Halle sechs Wochen zu blockieren, sei im kommenden Jahr aber "de facto unmöglich".

Kommt der ESC erneut nach Wien?

Interesse an einer Bewerbung hat dafür bereits Wien bekundet. Die österreichische Hauptstadt hat den ESC bereits 2015 in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Auch ESC-Sieger JJ spricht sich für Wien aus:

Sollte Wien tatsächlich den Zuschlag bekommen, würde der ESC nach acht Jahren wieder in einer Hauptstadt stattfinden. Die vergangenen Ausrichtungsorte waren jeweils nicht die Hauptstadt des Gastgeberlandes:

Beim Eurovision Song Contest in Basel gab es wegen des Gaza-Kriegs immer wieder Proteste gegen die Teilnahme Israels. Lothar Zimmermann im Gespräch.

Wels 2026 - ist das realistisch?

Auch für 2026 bringen sich bereits drei weitere Städte ins Gespräch: Innsbruck, Oberwart an der Grenze zu Ungarn und Wels. Die Stadt im Norden Österreichs hat 65.000 Einwohner und plant eine Doppel-Bewerbung mit einer Stadt, die 2009 europäische Kulturhauptstadt war:

Der Welser Bürgermeister, Andreas Rabl, sagt der Tageszeitung "Presse", das Public Viewing könnte in Linz stattfinden. Die Liveshows würden in einer Messehalle geplant, die Wels gerade baut und die ab März 2026 Platz für 10.000 Zuschauer bieten soll.

Die deutsche ESC-Bilanz der vergangenen Jahre ist durchwachsen bis desaströs. "Abor & Tynna" landen beim ESC in Basel mit dem Song "Baller" auf Platz 15.

Kanzler empfängt JJ in Wien

Der ESC hat laut Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker eine große wirtschaftliche Bedeutung. Er sende außerdem ein Zeichen der Zuversicht, so Stocker bei einem Empfang mit ESC-Sieger JJ am Montag in Wien.