Party, Protest und Pop-Oper: So lief der ESC in Basel

Es war ein langersehntes Wiedersehen: Nach 36 Jahren gastierte der ESC wieder in der Schweiz - dem Land der allerersten Ausgabe. In Basel feierten Zehntausende Fans aus aller Welt die größte Live-Musikshow der Welt: die verrückten Songs, pompösen Bühnenshows und queere Fangemeinde.

Ein Riesenspaß in so politischen Zeiten. Es ist toll. Ich liebe es!

Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir Schweizer so eine tolle Stimmung hinkriegen, so eine tolle Atmosphäre, so ein tolles Set-up. Ich bin richtig stolz!

Pro-Palästina-Proteste in Basler Innenstadt

Noch bevor die diesjährige Show beginnen konnte, überschatteten Proteste den Finalabend. In der Basler Innenstadt wehten Palästinensische Flaggen. Demonstrierende zündeten Bengalos, verbrannten eine USA-Flagge und eine Israel-Flagge. Außerdem zeigten sie Schilder mit Aufschriften wie "Dancing on the Graves of Gaza" oder "Boycott ESC". Ihr Protest richtete sich gegen die Teilnahme Israels am Wettbewerb. Außerdem forderten sie eine Waffenruhe in Gaza.