Update am Abend: Kalte Wohnungen in Berlin und Maduro vor Gericht

von Jan Schneider
im Berliner Südwesten sitzen immer noch Zehntausende Menschen in kalten und dunklen Wohnungen. Nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke sind in Stadtteilen wie Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde viele Wohnungen weiterhin ohne Strom. Zwar konnten inzwischen rund 14.000 Haushalte wieder ans Netz angeschlossen werden - für etwa 30.000 dürfte es aber noch bis Donnerstag dauern.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner spricht von einer "enormen Belastung" für die Betroffenen und kündigt Konsequenzen an. Die Täter seien professionell vorgegangen, sagte Wegner im ZDF-Morgenmagazin.
Der Schutz der Strominfrastruktur der Hauptstadt müsse überprüft werden. 99 Prozent der Stromleitungen in Berlin seien bereits unter der Erde, ein Prozent der Leitungen verliefen aber noch oberirdisch.
Unterstützung für die Betroffenen kommt von Hilfsorganisationen, Nachbarn und dem Technischen Hilfswerk. Pflegeheime, Kitas und wichtige Einrichtungen werden mit Notstrom versorgt. Das Bundesinnenministerium wies dabei darauf hin, dass es nicht an Notstromgeneratoren fehle. In Sozialen Medien war das Gerücht aufgekommen, es fehle an Generatoren, da diese in die Ukraine geschickt worden seien.
Abseits solcher Vermutungen ist die Solidarität in der Hauptstadt groß: Viele Berlinerinnen und Berliner helfen einander mit warmen Unterkünften, Essen oder Informationen. Parallel laufen die Ermittlungen nach den Tätern auf Hochtouren - auch mit Unterstützung des Bundes.
Wie in Venezuela eine "Neuordnung der Welt" getestet wird
Auf der internationalen Bühne sind die Blicke weiter auf Venezuela und die US-Regierung gerichtet. Heute Abend um 18 Uhr soll der von den USA gefangen genommene venezolanische Präsident Nicolás Maduro vor einem New Yorker Gericht zu einer ersten Anhörung vorgeführt werden. Während die Trump-Administration im Galopp Fakten schafft, hadern viele Staaten noch damit, wie sie auf die US-Aktion reagieren sollen und wollen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron übt eine eher vorsichtige Kritik am Vorgehen der USA: Frankreich habe "die angewandte Methode weder unterstützt noch gebilligt", sagte Macron nach den Worten der Regierungssprecherin Maud Bregeon in Paris. "Wir verteidigen das Völkerrecht und die Freiheit der Völker", habe Macron während der Kabinettssitzung hinzugefügt.
Deutlich schärfer fällt die Kritik von Völkerrechtlern aus. Christoph Safferling etwa spricht von einem klaren Bruch der UN-Charta. Die militärische Festnahme Maduros verletze die territoriale Souveränität und politische Unabhängigkeit Venezuelas, ein Recht auf Selbstverteidigung liege erkennbar nicht vor. Der Professor für internationales Strafrecht fordert von der EU einen unmissverständlichen Protest. Bleibe dieser aus, drohe ein gefährlicher Präzedenzfall - auch für andere Mächte wie Russland oder China.
In Brüssel ringt man derweil um eine gemeinsame Linie. 26 EU-Staaten riefen zur Zurückhaltung auf, vermieden aber eine klare rechtliche Einordnung. EU-Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley warnte im ZDF vor einer "Neuordnung der Welt", in der große Staaten wieder offen Einflusssphären abstecken. Europa müsse jetzt Geschlossenheit zeigen und Partner suchen, die an der regelbasierten Ordnung festhalten.
Während Washington weiter Tempo macht und in Caracas eine Übergangsregierung Gesprächsbereitschaft signalisiert, bleibt offen, wie es politisch weitergeht. Für viele Beobachter entscheidet sich in Venezuela nicht nur die Zukunft eines Landes - sondern auch, wie belastbar das internationale Recht noch ist.
Um 19:30 Uhr blickt auch ZDFheute live nach Venezuela: Was ist von den Drohungen gegen Kolumbien, Kuba und Grönland zu halten, strebt die USA einen Imperialismus an und welche Rolle spielen dabei Europa und Deutschland? Mit dabei ist Roderich Kiesewetter, Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss.
Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist
Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben Charkiw im Nordosten des Landes mit Raketen angegriffen. Die Energieinfrastruktur sei "sehr schwer" beschädigt worden, teilt der Bürgermeister mit. Bei Angriffen auf Kiew soll ein Mann getötet worden sein, es gab mehrere Verletzte.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
Weitere Schlagzeilen
Zahl des Tages
31,6 Milliarden Euro. So viel Geld könnte deutschen Städten und Gemeinden bis Ende 2026 in den Kassen fehlen. Das geht aus einer Schätzung nach Daten des Statistischen Bundesamtes und des Bundesfinanzministeriums hervor. Viele Kommunen befinden sich im "dramatischen Abwärtsstrudel", betont der Städte- und Gemeindebund in seiner Jahresauftakt-Bilanz.
Streaming-Tipps für den Feierabend
Sie nennt sich selbst die "Cryptoqueen" und betrügt Menschen weltweit um Milliarden. 2017 verschwindet Ruja Ignatova spurlos. Die sechsteilige True-Crime-Serie "Take the Money and Run" erzählt ihre Geschichte. (Sechs Folgen á 45 min)
Vom Nerd zum Tech-Oligarchen: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gehört zu den mächtigsten Menschen der Welt. Die ZDFinfo-Doku "Mark Zuckerberg - Tech-Genie auf Trump-Kurs" zeigt den Imagewandel des einst schüchternen Geeks: Er spendet großzügig an den Fonds für die Amtseinführung von Donald Trump, fordert in einem Podcast mehr männliche Energie in Unternehmen und schafft nach einem Besuch in Mar-a-Lago die Faktenchecks von Meta ab. Ist ihm alles recht, um sein Imperium zu retten? (45 min)
