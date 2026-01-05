Brigitte Macron: Zehn Angeklagte wegen Mobbings verurteilt

Ein Pariser Gericht hat zehn Angeklagte wegen Cybermobbings gegen Brigitte Macron verurteilt. Sie verbreiteten beleidigende Gerüchte über ihr Geschlecht und ihre Ehe.

Wegen Cybermobbings gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron hat ein Gericht in Paris acht Männer und zwei Frauen zumeist zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Alle müssen außerdem ein Praktikum zum Respekt anderer Menschen im Internet absolvieren und einige erhielten eine befristete Onlinesperre für die Nutzung der sozialen Medien, die sie für das Cybermobbing genutzt haben.

Den Angeklagten wurden zahlreiche böswillige Äußerungen über das Geschlecht der Präsidentengattin sowie über den Altersunterschied zu Emmanuel Macron vorgeworfen. Dabei war teilweise selbst von Pädophilie die Rede.

Verschwörungserzählungen über Brigitte Macron

Hintergrund ist die seit der Wahl Macrons zum Präsidenten 2017 in den sozialen Medien kursierende Verschwörungserzählung, wonach Brigitte Macron eine Transfrau sein und als Mann geboren worden sein soll. Die Macrons gingen dagegen schon früher gerichtlich vor.

Zu den Angeklagten im Alter von 41 bis 60 Jahren gehören ein in Frankreich bekannter Verschwörungstheoretiker sowie eine Frau, die sich als Medium und Werbefachfrau ausgibt und deren X-Konto inzwischen gesperrt wurde. Sie wird als maßgeblich an der Verbreitung des Gerüchts beteiligt angesehen.

Macron nahm an der Verhandlung nicht teil

Brigitte Macron nahm an der zweitägigen Verhandlung im Oktober nicht teil. In einem Interview sagte sie dem Fernsehsender TF1 am Sonntag, sie habe die Klage eingereicht, um im Kampf gegen Belästigung ein Exempel zu statuieren.

Ihre Tochter Tiphaine Auzière sagte vor Gericht aus, dass sich der Zustand ihrer Mutter seit der Zunahme der Online-Belästigungen verschlechtert habe.

Sie kann die schrecklichen Dinge, die über sie gesagt werden, nicht ignorieren. „ Tiphaine Auzière, Tochter von Brigitte Macron

Die Kommentare hätten sich auf die gesamte Familie ausgewirkt, einschließlich Macrons Enkelkinder.

