Nach US-Angriff auf Venezuela:EU-Vize Barley sieht die Welt vor einer "Neuordnung"
Nach dem US-Angriff auf Venezuela fordert EU-Vizepräsidentin Katarina Barley mehr Zusammenhalt. Europa müsse sich gegen Machtpolitik behaupten und seine Einheit stärken.
Nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela muss die Europäische Union nach Ansicht der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), Verbündete suchen und ihren Zusammenhalt stärken.
US-Präsident Donald Trump gehe es "darum, die Einflusssphäre der USA zu sichern, die westliche Hemisphäre als Einflusssphäre der USA zu definieren", sagte Barley im ZDF-Morgenmagazin.
Barley: Es gibt eine "Neuordnung der Welt"
"Das ist das, worum es eigentlich geht", sagte sie mit Verweis auf die US-Militärintervention. Die EU müsse dringend "untereinander und mit unseren Verbündeten" diskutieren, wie sie mit diesem Anspruch umgehe, forderte Barley. Es werde "jetzt eine Neuordnung der Welt geben", warnte sie.
Wenn das jetzt zwei bis drei große Länder tun würden, dann gebe es "sehr, sehr viele, die damit nicht einverstanden sind, die daran kein Interesse haben". Die EU müsse diese befreundeten Staaten an einen Tisch holen "und sehen, wie wir damit umgehen".
Im Moment gehe es vor allem darum, "die Europäische Union zusammenzuhalten und sie stark zu machen", denn "diese großen Blöcke haben alle das Interesse, die Europäische Union auseinanderzudividieren", warnte Barley.
EU ruft zur Zurückhaltung auf
Am Sonntag hatten 26 EU-Staaten mit Ausnahme Ungarns eine gemeinsame Erklärung zu Venezuela veröffentlicht. Darin riefen sie "alle Akteure zur Ruhe und Zurückhaltung auf", um eine Eskalation zu vermeiden.
"Die Achtung des Willens des venezolanischen Volkes bleibt der einzige Weg für Venezuela, die Demokratie wiederherzustellen und die aktuelle Krise beizulegen", hieß es in der Erklärung.
