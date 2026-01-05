Nach dem US-Angriff auf Venezuela fordert EU-Vizepräsidentin Katarina Barley mehr Zusammenhalt. Europa müsse sich gegen Machtpolitik behaupten und seine Einheit stärken.

EU-Vize Barley sieht die Welt vor einer "Neuordnung"

"Wenn jetzt die Regierungen beginnen, Einflusssphären einzuteilen", sei das "nicht im Interesse der deutschen oder europäischen Bevölkerung", so Katarina Barley (SPD) Vizepräsidentin des EU-Parlaments. 05.01.2026 | 5:00 min

Nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela muss die Europäische Union nach Ansicht der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), Verbündete suchen und ihren Zusammenhalt stärken.

US-Präsident Donald Trump gehe es "darum, die Einflusssphäre der USA zu sichern, die westliche Hemisphäre als Einflusssphäre der USA zu definieren", sagte Barley im ZDF-Morgenmagazin.

Mit dem Eingriff in Venezuela hätten die USA gegen die im Völkerrecht festgelegte "territoriale Souveränität und politische Unabhängigkeit" verstoßen, so Christoph Safferling, Professor für Völkerrecht. 05.01.2026 | 5:32 min

Barley: Es gibt eine "Neuordnung der Welt"

"Das ist das, worum es eigentlich geht", sagte sie mit Verweis auf die US-Militärintervention. Die EU müsse dringend "untereinander und mit unseren Verbündeten" diskutieren, wie sie mit diesem Anspruch umgehe, forderte Barley. Es werde "jetzt eine Neuordnung der Welt geben", warnte sie.

Wenn jetzt die Regierenden der großen Blöcke beginnen, Einflusssphären einzuteilen, dann wird es darum gehen: Wo sind unsere Partnerinnen und Partner? „ Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments

Wenn das jetzt zwei bis drei große Länder tun würden, dann gebe es "sehr, sehr viele, die damit nicht einverstanden sind, die daran kein Interesse haben". Die EU müsse diese befreundeten Staaten an einen Tisch holen "und sehen, wie wir damit umgehen".

Nach Maduros Festnahme proklamiert Trump die nach ihm benannte "Donroe-Doktrin" zur US-Dominanz in Lateinamerika. Ziel: Ölreichtum sichern, Russland und China verdrängen. 04.01.2026 | 2:33 min

Im Moment gehe es vor allem darum, "die Europäische Union zusammenzuhalten und sie stark zu machen", denn "diese großen Blöcke haben alle das Interesse, die Europäische Union auseinanderzudividieren", warnte Barley.

Nach anfänglichem Widerstand signalisiert die venezolanische Interimspräsidentin Rodríguez die Bereitschaft, mit den USA zusammenzuarbeiten. Sie strebe respektvolle Beziehungen an. 05.01.2026 | 0:27 min

EU ruft zur Zurückhaltung auf

Am Sonntag hatten 26 EU-Staaten mit Ausnahme Ungarns eine gemeinsame Erklärung zu Venezuela veröffentlicht. Darin riefen sie "alle Akteure zur Ruhe und Zurückhaltung auf", um eine Eskalation zu vermeiden.

"Die Achtung des Willens des venezolanischen Volkes bleibt der einzige Weg für Venezuela, die Demokratie wiederherzustellen und die aktuelle Krise beizulegen", hieß es in der Erklärung.

Quelle: AFP, ZDF