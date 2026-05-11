Update am Abend: IS-Bekenntnis, Besuchstag bei Trump, Mercedes

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bei der Aufarbeitung des Anschlags auf den CSD in Berlin machen die Ermittler Fortschritte - ein Bekennervideo des Täters ist aufgetaucht. Im Weißen Haus läuft in diesen Stunden ein wichtiger Besuchstag, bei dem US-Präsident Trump erst seinen ukrainischen Amtskollegen und dann den israelischen Premier empfängt. Und: Bei Mercedes-Benz gibt es trotz Gewinn-Plus wenig Grund zum Feiern.

CSD-Anschlag: Bekennervideo des Täters

Das ist passiert: Nach dem Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin mit einer Toten und Dutzenden Verletzten haben die Ermittler ein Bekennervideo auf dem Handy des Täters gefunden. Darin enthalten sei unter anderem ein Treueschwur auf die Terrororganisation "Islamischer Staat" ("IS"), berichtete die "Bild". Die Bundesanwaltschaft bestätigte den Bericht.

Nach dem Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin mit einer Toten und Dutzenden Verletzten haben die Ermittler ein Bekennervideo auf dem Handy des Täters gefunden. Darin enthalten sei unter anderem ein Treueschwur auf die Terrororganisation "Islamischer Staat" ("IS"), berichtete die "Bild". Die Bundesanwaltschaft bestätigte den Bericht. Das ist der Hintergrund: Am Samstagabend war ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge am Rande des CSD gefahren. Eine Person starb, 31 weitere wurden verletzt. Laut Medienberichten bewertete das Bundeskriminalamt den Täter Abdul B. zuletzt als "Hochrisikoperson". Der Anschlag hat eine Debatte über den Umgang mit sogenannten "Gefährdern" in Deutschland ausgelöst.

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Rechtswissenschaftler: "Jetzt ist nicht die Zeit für Justiz-Bashing"

heute Xpress, 28.07.2026, ab 15 Uhr 28.07.2026 | 1:34 min

Netanjahu und Selenskyj bei Trump

Das ist passiert: Donald Trump bekommt Besuch von zwei wichtigen Akteuren aus aktuellen Krisenregionen der Welt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte beim US-Präsidenten erneut für die Unterstützung seines Landes werben, vor allem weitere Sanktionen gegen Russland und eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr sind im Gespräch. Der israelische Premier Benjamin Netanjahu hatte unterdessen wohl vor, das zuletzt angekratzte Verhältnis zu Trump zu stabilisieren und ihn von einer Fortsetzung des rigorosen Vorgehens gegen Iran zu überzeugen.

Donald Trump bekommt Besuch von zwei wichtigen Akteuren aus aktuellen Krisenregionen der Welt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte beim US-Präsidenten erneut für die Unterstützung seines Landes werben, vor allem weitere Sanktionen gegen Russland und eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr sind im Gespräch. Der israelische Premier Benjamin Netanjahu hatte unterdessen wohl vor, das zuletzt angekratzte Verhältnis zu Trump zu stabilisieren und ihn von einer Fortsetzung des rigorosen Vorgehens gegen Iran zu überzeugen. Das ist der Hintergrund: Selenskyj und Netanjahu sind zur Trauerfeier für den gestorbenen US-Senator Lindsey Graham nach Washington gereist. Beide nutzen die Gelegenheit für persönliche Treffen mit Trump.

Selenskyj und Netanjahu sind zur Trauerfeier für den gestorbenen US-Senator Lindsey Graham nach Washington gereist. Beide nutzen die Gelegenheit für persönliche Treffen mit Trump. Das sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen: Auch wenn Trump diese herunterspiele, gebe es durchaus Spannungen zwischen Israel und den USA. Die israelische Regierung wolle eine erneute Eskalation gegen Iran, die US-Regierung lehne das jedoch eigentlich ab - wegen mangelnder Ressourcen und schlechter Erfolgsaussichten. Netanjahu wollte nun neue Geheimdienst-Informationen präsentieren, um Trump umzustimmen. In seinem ersten Gast Selenskyj sehe Trump "mittlerweile eine Art Siegertyp". Er könne daher womöglich bereit sein, mehr Druck auf Russland auszuüben.

ZDF-Mittagsmagazin, 28.07.2026, ab 12 Uhr 28.07.2026 | 3:15 min

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Mercedes steigert Gewinn - mit großem Aber

Das ist passiert: Mercedes-Benz konnte im zweiten Quartal des laufenden Jahres seinen Konzerngewinn steigern. Dieser lag mit 1,09 Milliarden Euro 13,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Das große Aber: Das Kerngeschäft strauchelt weiter. Der Absatz der Pkw-Sparte ging leicht zurück, der Gewinn brach hier sogar um 26 Prozent ein. Mercedes-Benz senkt daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Mercedes-Benz konnte im zweiten Quartal des laufenden Jahres seinen Konzerngewinn steigern. Dieser lag mit 1,09 Milliarden Euro 13,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Das große Aber: Das Kerngeschäft strauchelt weiter. Der Absatz der Pkw-Sparte ging leicht zurück, der Gewinn brach hier sogar um 26 Prozent ein. Mercedes-Benz senkt daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Das ist der Hintergrund: Der Konzern setzt seit rund einem Jahr auf ein Sparprogramm, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Ein wesentlicher Faktor für den Einbruch der Pkw-Sparte ist jedoch das schwache China-Geschäft. Innerhalb von fünf Jahren ging der Absatz von Mercedes-Fahrzeugen dort um knapp die Hälfte zurück.

Der Konzern setzt seit rund einem Jahr auf ein Sparprogramm, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Ein wesentlicher Faktor für den Einbruch der Pkw-Sparte ist jedoch das schwache China-Geschäft. Innerhalb von fünf Jahren ging der Absatz von Mercedes-Fahrzeugen dort um knapp die Hälfte zurück. Das sagt ZDF-Reporter Pablo Silalahi: Zwar habe Mercedes seinen Gewinn steigern können, alle anderen Zahlen zeigten aber, dass ein Sparpaket "dringend notwendig" sei. Ein Minus in der Autosparte, dem Kerngeschäft von Mercedes, werde auch bei der Belegschaft für Unruhe sorgen. Dass neben Mercedes jüngst auch der Sportwagenbauer Porsche schlechte Nachrichten vermeldete, "drückt natürlich auch auf das Image des Autolandes Baden-Württemberg".

heute in Deutschland, 28.07.2026, ab 14 Uhr 28.07.2026 | 1:56 min

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"Gold. Macht. Gier.": Gold ist so gefragt wie lange nicht - für Experten ein Warnsignal. Kriege und immer höhere Staatsschulden treiben den Preis für das Edelmetall, das Sicherheit in unruhigen Zeiten verspricht. (frontal-Dokureihe, 3 Teile à 14 bis 24 Min.)

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