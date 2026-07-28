Neue Finanzkrise? Experten sehen im Goldpreis ein Warnsignal

Der Goldpreis erreichte Anfang des Jahres Rekordstände von über 5.500 Dollar die Feinunze, ein Allzeit-Hoch. Trotz einer Kurskorrektur bleibt Unsicherheit im Finanzsystem.

Das Edelmetall wird zum Fieberthermometer der Finanzmärkte - und zum Warnsignal für ein System unter Druck. 28.07.2026 | 19:21 min

Schulden, Kriege, Unsicherheit - all das treibt den Gold-Preis. Denn das Edelmetall verspricht seit jeher eines: Sicherheit. Ende 2025 hielten die Notenbanken der Welt erstmals seit den 1990er-Jahren mehr Gold als US-Staatsanleihen.

"Es ist absolut historisch. Wir kommen aus 2025, einem absoluten Rekordjahr", bilanziert Sebastian Müller, ehemaliger Trader der Deutschen Bank, im Interview mit ZDF frontal. Wir treffen ihn im Februar 2026, der Goldpreis liegt an diesem Tag nur knapp unter seinem Rekordhoch von Ende Januar - da lag er bei 5.500 Dollar die Feinunze.

Was macht Gold so begehrt? frontal inside blickt hinter die Recherche zu Goldschürfern, Bankern und der nie endenden Gier nach dem glänzenden Metall. 28.07.2026 | 21:34 min

Vergleich zum Goldpreis 1979

Müller sitzt in seinem Arbeitszimmer, es erinnert an eine Art Cockpit mit sechs Monitoren. Ständig bewegen sich Kurse nach oben in Grün und nach unten in Rot.

"Noch nie in der Geschichte war Gold so hoch. Selbst 1979 hatten wir nicht so ein starkes Momentum", erklärt Müller.

1979 stieg der Goldpreis von 220 US-Dollar innerhalb eines Jahres auf 850 US-Dollar. Und auch damals trieben ähnliche Faktoren wie heute den Goldpreis: hohe Inflation, Ölkrise und eine geopolitische Krise. Spannungen verunsicherten die Märkte.

Gold gilt als sicherer Hafen. Doch hinter dem Glanz des Edelmetalls stehen häufig soziale Konflikte und schwierige Bedingungen beim Abbau. Wer profitiert vom Goldrausch - und wer zahlt den Preis? 28.07.2026 | 13:46 min

Gold als "Fieberthermometer für die Märkte"

"Danach kam ein sogenannter Goldwinter, da ist der Preis eingebrochen", sagt Sebastian Müller. Erst ab 2001 stieg der Goldpreis wieder. Auf die historische Rally Anfang 2026 folgte zuletzt eine deutliche Korrektur - befeuert durch den Iran-Krieg.

"Gold ist durchaus ein Fieberthermometer für die Märkte. Und man konnte am Goldpreis durchaus ablesen: "Wir haben Stress im System. Wir haben Fieber", so Müller.

Ja, jetzt sind wir runtergekommen auf 4.000 Dollar. Heißt das jetzt, dass der Patient gesund ist? Ich würde sagen nein. „ Sebastian Müller, ehem. Trader Deutsche Bank

Einen Goldwinter wie damals erwartet Müller aber diesmal nicht. Denn: "Wir sind natürlich jetzt strukturell in einer anderen Situation als in diesen 80er Jahren, weil wir eben auch die Zentralbanken als Käufer haben", erklärt der Trader: "Das heißt, die werden natürlich den Goldpreis von unten stützen."

Staatsverschuldung, Dollar-Schwäche und geopolitische Spannungen verändern die Finanzwelt. Warum bauen Zentralbanken ihre Goldreserven aus - und was bedeutet das für das globale Finanzsystem? 28.07.2026 | 23:50 min

Droht langfristig eine neue Schuldenkrise?

Die Notenbanken der Welt reduzieren seit Jahren beharrlich ihre Dollarreserven und erhöhen dafür ihre Goldbestände. Grund dafür sei auch die Haushalts- und Schuldenlage der USA, denn die wird zunehmend kritisch gesehen, erklärt der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff im Interview mit ZDF frontal: "Die Staatsverschuldung der USA erreicht - je nach Messung - etwa 100 bis 120 Prozent der Wirtschaftsleistung."

Es fließe mehr Geld in Zinszahlungen als in den Verteidigungshaushalt.

Ich denke, es wird irgendwann zu einem massiven Einschnitt kommen. Politisch sind Sparmaßnahmen nicht durchzusetzen. Deshalb rechne ich damit, dass die USA innerhalb der nächsten zehn Jahre in eine Krise geraten werden. „ Kenneth Rogoff, Wirtschaftsprofessor an der Harvard University und ehem. Chef des IWF

Und auch auf Europa laste die zunehmende Staatsverschuldung schwer. Vor den Risiken immer weiter steigender Staatsschulden warnt auch der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück: "Ich glaube, dass die Staatsverschuldung ein massiver Risikofaktor ist, dass das der Trigger sein könnte für eine weitere Finanzkrise."

Minenarbeiter schürfen tief unter der Erde im kolumbianischen Dschungel - ohne Sicherung, unter Lebensgefahr. In illegalen Minen suchen sie nach Gold, viele bezahlen die Arbeit mit ihrem Leben. 04.04.2026 | 28:52 min

Steinbrück blickt kritisch auf Staatsverschuldung

Nur tue sich die deutsche Politik schwer, den Bürgern die Wahrheit zu offenbaren, findet Steinbrück.

Diese Staatsverschuldung, die ist ein Elefant im Raum, weil sowohl die Politik als auch die Öffentlichkeit in Deutschland zu wenig über die auf uns zukommenden Probleme im Bereich der öffentlichen Haushalte kommunizieren. „ Peer Steinbrück, ehem. Bundesfinanzminister

Geprägt sei diese Staatsverschuldung, so Steinbrück, durch steigende Ansprüche der Bürger und durch unterlassene Einsparungen: "Die Bürger haben eine immer steigende Erwartung an die staatliche Leistungsbereitstellung und Politiker oder Politik insgesamt und Parteien tun sich sehr schwer, der Öffentlichkeit und den Bürgern und ihren Wählern zu sagen: 'Nein, machen wir nicht'. Das wäre eine starke Aussage, aber ist natürlich nicht sehr populär."

Und so geht die Verschuldung weiter. Gerade in den USA unter Präsident Donald Trump. Hinzu kommt der ungelöste Iran-Krieg und eine drohende Ölpreiskrise. Alles gute Aussichten für den Goldpreis. Ob es so kommt? Auch die Experten wollen sich nicht festlegen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.