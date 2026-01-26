Deutsche Goldreserven in den USA: Wie sicher sind sie dort?

Goldrausch trifft Geopolitik:Wie sicher Deutschlands Gold in den USA wirklich ist
von Sven-Hendrik Hahn
Deutschland verfügt über riesige Goldvorräte. Doch ein Drittel der Reserven lagert in den USA. Zwischen Trump, Zöllen und Politik ist die Frage: Ist das Gold dort am richtigen Ort?
Gold treibt seinen langfristigen Höhenflug weiter voran. Mit neuen Rekordständen erreicht das Edelmetall nicht nur die Depots der Anleger, sondern auch die politische Debatte. Für Deutschland rückt eine Frage in den Fokus: Wie sicher ist dieses Staatsvermögen, von dem ein erheblicher Teil bei der US-Notenbank liegt?
Trumps Zugriff auf die US-Notenbank
Deutschland besitzt nach den USA die zweitgrößten Goldreserven der Welt. Ihr Wert beträgt inzwischen mehrere hundert Milliarden Euro und hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Doch rund ein Drittel davon lagert bei der US-Notenbank, Federal Reserve Bank of New York.
Das ist historisch begründet, ökonomisch lange sinnvoll, politisch derzeit umstritten. Denn US-Präsident Donald Trump macht Druck auf die US-Notenbank, verknüpft Außen-, Handels- und Machtpolitik zunehmend miteinander. Das hat eine Debatte neu entfacht: Ist Deutschlands Gold in den USA noch am richtigen Ort?
Die USA - ein zuverlässiger Partner?
Die aggressive Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump und ein zunehmend konfrontativer Ton gegenüber Europa haben Zweifel geweckt, ob diese Form der Risikostreuung zeitgemäß ist. Kritiker warnen vor einer gefährlichen Abhängigkeit. Michael Jäger, Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes, formulierte es im ZDF-Interview so:
In den Jahren des so genannten Wirtschaftswunders ab den 1950er Jahren entstand der Großteil der deutschen Goldbestände. Die junge Bundesrepublik exportierte fleißig, und Überschüsse wurden damals in Dollar und Gold ausgeglichen.
Das Gold blieb an den internationalen Handelsplätzen - auch aus Sicherheitsgründen: Angesichts der Bedrohung durch die Sowjetunion wollte man das Risiko streuen.
Bis heute lagert das deutsche Gold in Frankfurt, New York und London. Die Lagerstätte in Paris wurde vor wenigen Jahren aufgelöst.
Auch Politiker sorgen sich um das deutsche Gold im Lande Trumps, ebenso wächst unter Ökonomen die Skepsis. Der frühere Bundesbank-Forschungschef Emanuel Mönch sprach im Handelsblatt von einem "aktuell erhöhten Risiko". ZEW-Präsident Achim Wambach sagte, die USA seien für Europa derzeit "kein verlässlicher Partner".
Bundesbank hält an Verteilung der Reserven fest
Die Bundesbank ficht solche Szenarien nicht an. Auf ZDF-Anfrage verweist die Bank auf Aussagen von Präsident Joachim Nagel bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) 2025. Mit Blick auf die in New York gelagerten Bestände erklärte Nagel:
Geopolitische Eskalationsszenarien kommentiert die Bank nicht. An ihrem Lagerstellenkonzept hält die Bundesbank fest und äußert keinen Zweifel an der Sicherheit der deutschen Goldreserven im Ausland: Die Streuung habe sich bewährt.
Rückhalt für Bundesbank aus der Wirtschaft
Nachfrage bei deutschen Instituten: Einer der führenden Edelmetallhändler, Degussa Goldhandel, möchte sich nicht zu unseren Fragen äußern. Rückendeckung bekommt die abwartende Haltung der Bundesbank vom Chefvolkswirt der Deka-Bank, Ulrich Kater. Ein politisch motivierter Zugriff auf deutsches Gold sei unwahrscheinlich. Auf ZDF-Anfrage sagt Kater:
Gelte das nicht mehr, sei die Folge: "Auch US-Vermögenswerte im Ausland wären dann in Gefahr, der gleichen Behandlung unterzogen zu werden".
Geldpolitische Haltung: Kein Öl ins Feuer
Zugleich relativiert Kater die Bedrohungslage deutlich. Sollte ein solcher Schritt realistisch werden, "müssten die Beziehungen zwischen Europa und den USA noch wesentlich feindseliger sein als gegenwärtig". Dann, so Kater, gehe es nicht mehr um Vermögensfragen, sondern um grundsätzliche politische Brüche.
Die Bundesbank reagiere daher angemessen, indem sie die Entwicklung des transatlantischen Verhältnisses aufmerksam beobachte - ohne vorschnelle Konsequenzen zu ziehen.
Goldreserve wichtig fürs Währungssystem
Auch der Gedanke, den Goldschatz angesichts der Rekordpreise zu veräußern, findet weder bei der Bundesbank noch bei Ökonomen Unterstützung.
Gold erfülle weiterhin eine Funktion im Währungssystem - derzeit vor allem als Vertrauensanker. Ein Verkauf würde in der Bevölkerung als Ausverkauf des "Tafelsilbers" wahrgenommen und das Vertrauen in die Währung beschädigen. "Zurecht", sagt Kater.
Währungshüter halten sich weiter zurück
Die Bundesbank vermeidet jedes Statement zur veränderten Stimmungslage zwischen Europa und den USA unter Trump. Die Währungshüter halten sich zurück.
Während der Goldpreis von Rekord zu Rekord eilt und das Edelmetall weltweit als Krisenwährung gefeiert wird, setzt Deutschland auf Kontinuität: Der Goldschatz bleibt, wo er ist - auch in New York.
Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur des ZDF-Magazins "WISO".
