Update am Morgen: Die lange Reise der Reformen

Guten Morgen,

es könnten drei, vier Stunden Verspätung werden. Irgendwo auf der Strecke Vandalismus, Sabotage, Streckensperrung. Ich sitze in einem Ersatzzug. An welchem Bahnhof der Zug das nächste Mal hält und wann? Herr Grundberg weiß es nicht. Er ist der Zugchef dieser Fahrt und liebt die Deutsche Bahn . Mit überschäumender Energie versucht er, die Fahrgäste in auswegloser Lage aufzubauen. "Bis jetzt ist noch jedes sinkende Schiff angekommen." Hat Herr Grundberg den Film "Titanic" nicht gesehen? Weiß er nicht, dass der Luxusdampfer noch immer und wohl für immer auf dem Meeresboden liegt?

Die Bundeswirtschaftsministerin sagt, die Deutschen sollen länger arbeiten und die SPD fragt entsetzt: "Und was ist mit dem Dachdecker, der sein Leben lang geschuftet hat, soll der etwa mit 70 ...?" Und so stehen die Koalitionsparteien nebeneinander, jede auf ihrem Gleis. Der Herbst der Reformen steht bevor. Aber gibt es überhaupt einen gemeinsamen Zielbahnhof?

Was heute noch wichtig ist

Klingbeil in Washington : Wenige Tage vor Inkrafttreten der neuen US-Zölle reist der Bundesfinanzminister zum Antrittsbesuch in die USA. Während der zweitägigen Visite ist auch ein Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Scott Bessent geplant. Inhaltlich wird es unter anderem um den Handelskonflikt gehen.

Polizei nimmt Raser ins Visier : Mitten in den Sommerferien schaut die Polizei besonders aufs Tempo: Heute startet ein neuer Blitzermarathon. Laut ADAC gibt es insbesondere auf unfallträchtigen Strecken oder in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage deutlich mehr Kontrollen. Die länderübergreifende Aktionswoche findet zweimal im Jahr statt.

Gleicher Preis, aber weniger in der Verpackung - das ist eine gängige Masche für versteckte Preiserhöhungen. Und es gibt noch eine weitere: wenn Hersteller bei der Qualität der Inhaltsstoffe sparen. Zucker, Wasser oder Aromastoffe - immer mehr Lebensmittel werden damit gestreckt, hochwertige Zutaten verringert. Skimpflation heißt der Hersteller-Trick. Was Verbraucher tun können, erklären wir hier:

Ein Jahr lang ist in der Hauptstadt Finnlands kein einziger Mensch im Straßenverkehr gestorben. Im Juli 2024 hat sich dort der letzte tödliche Unfall ereignet. Viele einzelne Faktoren hätten zu diesem Ergebnis geführt, am wichtigsten seien aber Geschwindigkeitsbegrenzungen, meinen die örtlichen Verkehrsexperten. An vielen Stellen Helsinkis sind als Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer erlaubt.

So wird das Wetter heute

Am Montag bleiben die Wolken in der Mitte meist dicht. Sonst scheint auch mal die Sonne. Im Südosten und am Nachmittag auch an der Nordsee kann es Schauer geben. Hier kommen am Abend stürmische Böen aus Südwest dazu. Die Temperatur steigt auf Werte von 17 bis 25 Grad.