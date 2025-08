Söder stärkt Bundesregierung bei Israel den Rücken

In der Haltung zu Israel "müssen wir an unseren Linien festhalten, an unseren Grundsätzen", sagt der CSU-Vorsitzende. Israel sei "die" Demokratie im Nahen Osten und unser "engster Partner". Das Land sei angegriffen worden, und bis heute befänden sich israelische Geiseln in den Händen der Hamas. Diese verhindere zum Teil "tatsächlich den Zugang" zu Hilfsgütern für die Bevölkerung in Gaza. Söder fordert trotzdem mehr Engagement von Israel: