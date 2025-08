80 Jahre danach: Die Bombe wirkt weiter | Terra X Kolumne

80 Jahre nach dem Abwurf der Atombomben, die Hiroshima und Nagasaki zerstörten, ist das Thema Atomkrieg zurück in der Gegenwart. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine drohte Kremlchef Wladimir Putin mehrmals mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Schon der Hinweis auf die "Bombe" zeigt Wirkung, verunsichert Öffentlichkeit und Politik im Lager der Ukraine-Unterstützer, vor allem in Deutschland.

Aber auch die nukleare Aufrüstung in China , in Nordkorea, der Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan, der Ausbau und schließlich die Bombardierung von Anlagen zur nuklearen Anreicherung im Iran haben zu tun mit der "atomaren Gefahr".

Der Beginn einer neuen Epoche

Die Zündung der ersten Atombomben 1945 öffnete das Tor zu einer neuen Epoche: Von nun an war die Menschheit in der Lage, sich selbst zu zerstören. Weiter entwickelte - thermonukleare - Waffen, die tausendmal stärker waren als die von Hiroshima, ebneten später den Weg zum potenziellen Overkill.

Aufrüstung und Protest in Westdeutschland

Die darauffolgende atomare Rüstungsspirale drehte sich bis in die 1980er Jahre, auch in Europa. Sie stieß gerade auch in der Bundesrepublik auf Protest, etwa gegen den Nato-Doppelbeschluss, der auf die Stationierung sowjetischer Atomwaffen folgte.

Zwischen Abschreckung und Kontrollverlust

Neue Unsicherheit in Europa

Heute stellt sich die Frage der atomaren Abschreckung neu, in Europa und auch in Deutschland. Bislang zählte prinzipiell die Sicherheitsgarantie Washingtons, die zunächst auf "massive", später auf "abgestufte" Vergeltung setzte.

Vergessene Opfer des atomaren Wettrüstens

Doch es gibt auch die Geschichte eines anderen, nahezu vergessenen Kräftemessens, dessen Folgen ebenfalls spürbar bleiben: Mehr als 2.000 Nukleartests, deren zerstörerische Wirkung sich nicht auf den Ort der Versuche beschränkte. Vor allem größere Atomwaffen-Mächte nahmen bei der Auswahl ihrer Testgelände immer wieder Gefahren für Menschen in der Umgebung und deren Lebensraum in Kauf. Oft handelte es sich um Ureinwohner oder Minderheiten.

Ob im Umfeld von Versuchen auf Pazifikinseln, im US-Bundesstaat Nevada, in Kasachstan, in entlegenen Gebieten Australiens oder in der chinesischen Provinz Xinjiang. Hier war der "Kalte Krieg ein tatsächlicher Krieg, ein Atomkrieg", der die Existenz von Menschen bedrohte oder zerstörte, so der US-Historiker Robert Jacobs. Opfer von damals und ihre Nachkommen leiden noch heute an den Folgen gefährlicher Strahlung oder des radioaktiven Fallouts, der sich seinerzeit in der Atmosphäre auch über mehrere Kontinente ausbreitete.