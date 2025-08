Blitzermarathon: Ab Montag wird verstärkt geblitzt

Nicht alle Bundesländer beteiligen sich am Blitzermarathon. Mit dabei ist in den Sommerferien die Polizei etwa in Baden-Württemberg Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein . In welchem Umfang, ist teilweise unterschiedlich. Aus manchen Ländern gab es noch keine konkreten Informationen. Laut ADAC informieren die meisten Bundesländer nicht vorab über die Standorte der Kontrollen.