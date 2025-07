Laut Wirtschaftministerin Katherina Reiche müssen die Menschen in Deutschland mehr arbeiten.

Dänemark erhöht das Renteneintrittsalter bis 2040 schrittweise auf 70 Jahre. Deutschland und andere Länder folgen mit 67 Jahren. Leere Kassen sind ein Problem in ganz Europa.

Mehr Arbeit wegen alternder Gesellschaft

"Es kann jedenfalls auf Dauer nicht gut gehen, dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen", sagte Reiche. Viele würden sich der demographischen Realität verweigern.

Es gebe viele Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen. Es gebe aber auch viele, die länger arbeiten wollten und könnten.

Fachkräfte fehlen und das BIP sinkt: Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise, die Rufe nach längeren Arbeitszeiten und Renten mit 70 werden lauter. Doch liegt darin die Lösung?

Wirtschaftskrise in Deutschland

Deutschland laut Reiche auf Dauer nicht wettbewerbsfähig

Unternehmen berichteten ihr zum Beispiel, dass ihre Beschäftigten am US-Standort mehr arbeiten als in Deutschland. "Im internationalen Vergleich arbeiten die Deutschen im Durchschnitt wenig", so Reiche.