Update am Abend: Ländle wählt, Fluggeschäft und Drohnen-Expertise

am Sonntag wird wieder gewählt in Deutschland. Baden-Württemberg startet das Landtagswahljahr: Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU an. Derweil trübt der Iran-Krieg bei der Lufthansa nach einem Rekordjahr die Aussichten - und der ukrainische Präsident Selenskyj bietet den USA Drohnen-Expertise an. Der Tag.
Wer regiert künftig das Ländle?
- Das ist passiert: Zwei Tage vor der Wahl in Baden-Württemberg liegen CDU und Grüne im aktuellen ZDF-Politbarometer gleichauf, weshalb die Union einen sicher geglaubten Sieg doch noch verlieren könnte.
- Das ist der Hintergrund: Während Cem Özdemir (Grüne) vom Amtsbonus Kretschmanns profitiert, steht CDU-Mann Hagel wegen sexistischer Aussagen in einem alten Video unter Druck. Die Union spricht von einer gezielten Kampagne aus Berlin.
- Das sagt ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese: "Ein Argument haben die Strategen auf Bundesebene schon jetzt parat: Eine mögliche Wahlniederlage habe dann zumindest nicht an der Bundespolitik gelegen. Sogar den mit Robert Habeck verbundenen sogenannten "Heizungshammer" habe der Bund ja noch rechtzeitig vor der Wahl rückgängig gemacht. Den Untergang befürchtet aber niemand für die Union. Denn werde sie am Sonntag nur Zweiter, bliebe doch alles wie es ist: eine grün-schwarze Koalition der Mitte."
Lufthansa: Rekordhoch trifft Golfkrise
- Das ist passiert: Die Lufthansa-Gruppe hat 2025 den höchsten Umsatz ihrer Konzerngeschichte erzielt und den Gewinn auf zwei Milliarden Euro gesteigert. Doch die Eskalation im Nahen Osten sorgt für neue Belastungen.
- Das ist der Hintergrund: Eingeleitete Sparmaßnahmen und Flottenmodernisierungen zeigten zuletzt Wirkung und brachten die Kernmarke zurück in die schwarzen Zahlen. Flugstreichungen im Zuge der Golfkrise und gestiegene Ölpreise drohen das nun zu gefährden.
- Das sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann: "Der Konzern steht vor einer seiner größten Herausforderungen seit der Corona-Pandemie. Der eskalierende Krieg im Nahen Osten lähmt den Luftverkehr in einer ganzen Region."
Ukrainisches Drohnen-Know-how gegen Patriots?
- Das ist passiert: Präsident Selenskyj bietet den USA Unterstützung bei der Abwehr iranischer Shahed-Drohnen in der Golf-Region an. Im Gegenzug hofft Kiew auf die Lieferung dringend benötigter Patriot-Flugabwehrraketen.
- Das ist der Hintergrund: Die Ukraine hat durch den russischen Angriffskrieg jahrelange Erfahrung in der Bekämpfung dieser Drohnen gesammelt.
- Das sagen Experten: Militärexperte Nico Lange betont, dass nur die Patriot-Systeme russische Iksander- und Kinschal-Raketen stoppen könnten. Ohne neuen Nachschub könne die Ukraine den Schutz ihrer Energieinfrastruktur kaum gewährleisten.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.
Grafik des Tages
In den vergangenen zehn Jahren ist der Frauenanteil in den Parlamenten aller EU-Länder gestiegen - mit einer Ausnahme. Neue Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat zeigen: Frauen hatten im Jahr 2025 im Schnitt 33,6 Prozent der Sitze in den nationalen Parlamenten der EU inne. Verglichen mit 2015 war das ein Anstieg von 5,4 Prozentpunkten. Nur in Deutschland ist der Anteil von Frauen um 3,5 Prozentpunkte gesunken.
Ratgeber: So wird die Kaffeemaschine richtig sauber
Kalk, Kaffeefette und Keime setzen vielen Maschinen zu und verderben den Geschmack. Mit der richtigen Pflege bleibt die Kaffeemaschine hygienisch sauber und der Kaffee aromatisch.
Start der Paralympics
Nach den Olympischen Winterspielen beginnen die Paralympics 2026 in Mailand und Cortina. Welche Chancen hat Deutschland? Was ist neu? Wer überträgt? Das Wichtigste im Überblick.
Das ZDF zeigt die Eröffnungsfeier heute ab 20 Uhr im Livestream:
40 deutsche Athletinnen und Athleten werden an den Paralympics teilnehmen - höchst umstritten ist die Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge:
Schlagzeilen
- AfD-Jugendorganisation NRW ist rechtsextremer Verdachtsfall
- Nach Solinger Anschlag: Aussage von Ex-Ministerin erwartet
- Werk in Osnabrück: VW prüft Rüstungskonzepte
- Baden-Württemberg: CDU-Kandidat Hagel rechtfertigt sich für Szene mit Lehrerin
- Wann es wieder Spargel gibt - und wie viel er kostet
- Fehlende Epstein-Akten mit Trump-Bezug veröffentlicht
Das sollten Sie sich mal anschauen
Am Hamburger Fernsehturm seilen sich Industriekletterer aus rund 280 Metern Höhe ab. Der Turm steht unter Denkmalschutz und wird von Kletterern regelmäßig auf Schäden überprüft.
Ein Lichtblick
Max Liebermann brachte den Impressionismus nach Deutschland. Die Ausstellung im Barberini Museum in Potsdam zeigt, wie seine Malerei gegen den nationalen Kunststil im Kaiserreich stand.
Streaming-Tipp für den Abend
Der 26-jährige Tamino ist seit Jahren von dem Gedanken besessen, seinem Vater etwas anzutun. Die 24-jährige Phoebe hat einen Putzzwang. Jede Abweichung von der Ordnung in der Wohnung ist für sie kaum auszuhalten. In der Therapie lernen sie, ihre Zwänge loszulassen. 37 Grad Leben - "Gefangen im Kopf: Leben mit Zwangsstörung". (27 Minuten)
Rezept des Tages: Lachs Crudo mit Grapefruit
Mario Kotaska serviert hauchdünnen rohen Lachs mit Blutorange und Grapefruit. Brokkoli ergänzt das leichte Mittagsgericht. Das Rezept gibt's hier. Guten Appetit!
