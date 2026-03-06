Baden-Württemberg: Hagel erklärt sich nach Szene mit Lehrerin

CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, geriet bei einem Schulbesuch mit einer Lehrerin aneinander. Nun rechtfertigte er sich in einem Interview für die Szene.

Ein Auftritt von Manuel Hagel an einer Schule sorgt im Wahlkampf in Baden-Württemberg für Kritik. Aussagen zum Treibhauseffekt und sein Ton lösen Spott in den sozialen Medien aus. 06.03.2026 | 0:39 min

Nur wenige Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sorgt ein Video-Clip mit Manuel Hagel für Wirbel: Der Spitzenkandidat der CDU gerät bei einem Schulbesuch vor laufenden Kameras mit einer Lehrerin aneinander und fährt ihr über den Mund - der Clip wird im Netz tausendfach geteilt.

"Ich bin ja jetzt auch kein Roboter, sondern ein Mensch mit ganz normalen Gefühlen", erklärte der CDU-Frontmann im Nachgang dem Nachrichtensender Welt. Manchmal sage man "im Eifer des Gefechts" etwas, wo man hinterher denke, "das hätte man auch freundlicher sagen können".

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel will jüngster Ministerpräsident Baden-Württembergs werden. Er setzt auf Wirtschaft, mehr Sicherheit und Technologieoffenheit beim Auto. 06.03.2026 | 1:18 min

Manuel Hagel: Lehrerin befragt CDU-Mann

Das ARD-"Mittagsmagazin" hatte Hagel im Rahmen einer Serie über die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl begleitet. Der am Montag ausgestrahlte Beitrag zeigt den 37-Jährigen bei einem zweistündigen Besuch in einer Gemeinschaftsschule in Stuttgart. Die Lehrerin, deren Klasse er besucht, zeigt sich in dem Beitrag sehr kritisch gegenüber dem Spitzenkandidaten und stellt auch immer wieder kritische Fragen - etwa, als es um die CDU-Forderung nach einem beitragsfreien Pflichtjahr im Kindergarten geht.

"Seit zehn Jahren sind Sie doch an der Landesregierung, deswegen wundert es mich, warum da so lange nicht reagiert wurde", sagt die Lehrerin zu Hagel. "Ja, was ist denn die Alternative - dass wir jetzt nichts machen?" kontert Hagel. "Ich habe halt einfach die Befürchtung, angenommen, Sie könnten weiterhin mitregieren, dass das alles Blabla war im Wahlkampf", sagt die Lehrerin.

"Es darf nicht sein, dass sich die Ölkonzerne jetzt mit diesem Leid die Taschen voll machen, zu Lasten der Baden-Württemberger", so CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel, vor der Wahl in Baden-Württemberg. 06.03.2026 | 6:05 min

Baden-Württemberg: Spitzenkandidat reagiert gereizt

Als die Frau zum Thema Inklusion und Personalmangel eine Frage stellen will, reagiert Hagel sichtlich gereizt. "Jetzt spreche ich gerade mit den Schülern", fährt der Spitzenkandidat der Lehrerin über den Mund.

Hagel sagte nun dem Sender Welt, dass die Kinder in der Klasse an dem Tag viele wichtige Fragen an ihn gehabt hätten, die er habe diskutieren wollen. "Was natürlich jetzt leider nicht gezeigt worden ist, waren die einigen Male vorher, wo mir die Lehrerin ins Wort gefallen ist. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ich würde gerne mit den Kindern sprechen - weil das ist ja auch der Sinn von einem Schulbesuch", sagte er zu seiner Reaktion.

Am Ende des Beitrags bilanziert die Lehrerin noch vor der Kamera, der Besuch Hagels sei interessant gewesen, aber sie habe etwas ernüchtert, dass die CDU "kein Herz für Gemeinschaftsschule" habe. "Das nehme ich mit und das enttäuscht mich etwas."

Quelle: dpa