VW in Osnabrück prüft Rüstungskonzepte

|

VW will sich für die Zukunft aufstellen - dies könnte bedeuten, dass das Unternehmen Entwicklungsschritte Richtung Rüstung macht. Es sollen konkrete Konzepte geprüft werden.

Daniela Cavallo

Die VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigt sich offen für Aufträge aus der Rüstungsindustrie. Deutschland und Europa müssten bei der Verteidigung unabhängiger werden.

06.03.2026 | 0:26 min

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigt sich offen für Rüstungsprojekte bei dem Autobauer. "Ich bin der Meinung, dass Deutschland und Europa unabhängiger werden müssen im Bereich Verteidigung", sagte sie im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Die Welt hat sich stark verändert. Deshalb ist es wichtig, dass Europa dort ein Gegengewicht aufbaut."

Vor allem für das Werk im niedersächsischen Osnabrück könne das eine Perspektive sein. "Wir prüfen alle Möglichkeiten, um den Standort Osnabrück zukunftsfest aufzustellen", sagte Cavallo. Rüstung sei hier eine Option. Die Arbeitnehmervertreterin verwies darauf, dass die Konzerntochter MAN bereits seit Jahren in einem Gemeinschaftsunternehmen mit Rheinmetall Militärlaster baut.

VW in Osnabrück: Prüfung von Bau von Militärfahrzeugen

Volkswagen prüft Berichten zufolge in seinem Werk in Osnabrück den Bau von Militärfahrzeugen. Unter strenger Geheimhaltung seien dort zwei Armeefahrzeuge auf Basis der VW-Modelle Amarok und Crafter entwickelt worden, berichten die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und der NDR. Beide Fahrzeuge seien kürzlich auf der Militärmesse Enforce Tac in Nürnberg gezeigt worden - ohne VW-Logo auf dem Stand eines Spezialisten für Fahrzeugumrüstung.

VW bestätigte die Entwicklung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, hielt sich zur weiteren Planung aber bedeckt.

Das Volkswagen Werk Osnabrück hat in den vergangenen Monaten verschiedene Fahrzeugkonzepte entwickelt und diese auf der Enforce Tac präsentiert, um mögliche Marktchancen und Perspektiven auszuloten.

VW-Sprecherin des Standorts Osnabrück

Ob und in welchem Umfang sich daraus konkrete Projekte ergeben, ist derzeit offen, teilte eine Sprecherin des Standorts mit.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete die ZDFheute Xpress am 06.03.2026 um 12:47 Uhr in dem Bericht "VW offen für Rüstungsprojekte".
