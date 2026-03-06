Spargelsaison 2026 startet früh: Erste Ernte ab Mitte März

Verband spricht von "Turbostart":Wann es wieder Spargel gibt - und wie viel er kostet
Frühlingswärme bringt den Spargel: Bereits Mitte März starten erste Ernten im Südwesten - pünktlich zu Ostern soll genug für alle da sein. Doch wie sieht es mit den Preisen aus?
Dank des Frühlingswetters können sich Genießer schon bald auf den ersten Spargel freuen. Mit den ersten Spargelstangen ist bereits Mitte März im Südwesten Deutschlands zu rechnen, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal mit.
Nennenswerte Erntemengen wird es demnach vom 20. März an geben. Je nach Anbauart und Verfrühungsgrad sei auch im Nordwesten Deutschlands bereits in diesem Zeitraum der erste Spargel zu erwarten, hieß es.
Spargel-Verband blickt optimistisch
Angesichts des trockenen Herbstes und sehr kalter Wintertage konnten die Pflanzen dem Verband zufolge viel Energie einlagern. "Mit dem gefühlten Sprung vom Winter in den Sommer treiben die Spargelstangen nun üppig aus", wird der Anbauberater des Verbands, Ludger Aldenhoff, in einer Mitteilung zitiert. Durch die unerwartet schnelle Erwärmung des Spargeldamms könne man mit einem "Turbostart" rechnen.
Verbandsgeschäftsführer Simon Schumacher blickt der Saison optimistisch entgegen:
Wie sieht es mit den Kosten für Spargel aus?
Und wie viel kostet ein Kilogramm Spargel in diesem Jahr? Verbraucherinnen und Verbraucher müssten nicht mit Horrorpreisen rechnen, die Preise bleiben weitgehend stabil, sagte Schumacher. Man beginne moderat, wolle den Spargel in der Hauptsaison aber auch nicht zu Discount-Konditionen verkaufen. Gerade bei den Direktvermarktern sei für jeden Geldbeutel etwas dabei:
- Bruch- und Suppenspargel sei für unter 10 Euro je Kilo zu haben.
- Der Sonntagsspargel in allerbester Qualität koste mehr, aber nicht über 20 Euro pro Kilogramm.
Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 1.350 Spargelbetriebe in Deutschland. Sie bauten das Gemüse auf gut 19.200 Hektar an. Zum Vergleich: Ein Standard-Fußballfeld hat etwa 0,7 Hektar.
Bundesweit wurden 2025 fast 105.000 Tonnen Spargel geerntet - und damit weniger als in den Vorjahren. Der überwiegende Teil der Erntemenge ist weißer Spargel.
