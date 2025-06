Corona und KI: Wissenschaft in der Vertrauenskrise

Diese Zeit machte aber auch deutlich, wie schnell wissenschaftliche Glaubwürdigkeit in Krisenzeiten untergraben werden kann. Während die Menschen am Anfang der Pandemie an den Lippen der Wissenschaftler hingen, wurde mit anhaltender Diskussion über die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen auch zunehmend der wissenschaftliche Diskurs politisiert. Am Ende wurden dann sogar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Opfern von Hass und Hetze.