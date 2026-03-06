Erderwärmung hat sich laut Studie seit 2015 deutlich beschleunigt

In den vergangenen 10 Jahren:Erderwärmung: Studie stellt deutliche Beschleunigung fest
Die Forscher sprechen von einer "signifikanten Beschleunigung": In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Erde laut einer Studie deutlicher schneller erwärmt als zuvor.
Die Erderwärmung hat sich einer Studie zufolge seit etwa 2015 deutlich beschleunigt. Während die globale Temperatur von 1970 bis 2015 um durchschnittlich 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen sei, seien es in der Dekade danach etwa 0,35 Grad gewesen, schreibt ein deutsch-amerikanisches Autorenduo im Fachjournal "Geophysical Research Letters". Ein unabhängiger Experte spricht von einer gut gemachten Analyse.
Dass die Erde sich seit geraumer Zeit erwärmt, steht zweifelsfrei fest. Gerade die Jahre 2023 und vor allem 2024 waren die bislang wärmsten seit Beginn der Messungen. Da die Temperatur auch natürlichen Schwankungen unterliegt, war bislang unklar, ob sich die Erwärmung beschleunigt hat.
Autoren: "Signifikante Beschleunigung der Erderwärmung"
Um dies zu klären, haben der US-Statistiker Grant Foster und Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) nun Einflüsse etwa durch Vulkanismus, Sonnenzyklen oder das Klimaphänomen El Niño herausgerechnet.
Durch die Korrektur von El Niño und des Sonnenmaximums werden die extrem warmen Jahre 2023 und 2024 zwar etwas kühler, bleiben aber weiterhin die beiden wärmsten seit Beginn der Messungen.
Wenn man die Einflüsse von El Niño, Vulkanausbrüchen und solaren Zyklen herausrechnet, dann liege die Erderwärmung von 1970 bis 2015 wie genannt bei durchschnittlich 0,2 Grad pro Jahrzehnt und in der Dekade seit 2015 bei 0,35 Grad, erläutert Rahmstorf auf Anfrage. Bevor die natürlichen Faktoren abgezogen wurden, seien diese Trends aber fast die gleichen gewesen, nur der Unsicherheitsbereich sei dann viel größer, und daher werde die statistische Signifikanz nicht erreicht.
Klimaexperte: "Methode aus meiner Sicht sinnvoll"
Auf die Ursachen der Beschleunigung geht die Studie nicht ein. Doch wenn sich die Erwärmungsrate der vergangenen zehn Jahre fortsetze, würde dies zu einem langfristigen Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens noch vor 2030 führen.
Die 1,5-Grad-Grenze gilt erst als überschritten, wenn die Temperatur einige Jahre entsprechend hoch ist. Der Klimaexperte Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) hält den Ansatz der Studie für angemessen.
Die Auswirkungen von Sonnenzyklen, El-Niño-Phasen und Vulkanismus würden seit vielen Jahrzehnten beobachtet, so dass man diese Faktoren recht gut einschätzen könne.
Einfluss durch weniger Aerosole in der Atmosphäre
Einfluss auf die Temperatur habe vermutlich auch die Entwicklung von Aerosolen in der Atmosphäre gehabt, erläutert Gößling. Deren Konzentration sei deutlich gesunken, etwa durch Maßnahmen in China seit Ende der 2000er Jahre und durch Regelungen etwa zum Schwefelgehalt von Schiffsdiesel. Der Ausstoß dieser Aerosole, die etwa die Wolkenbildung verstärken und so für Kühlung sorgen können, habe in der Vergangenheit die Erderwärmung maskiert, sagt Gößling.
Diese Maskierung sei in den vergangenen Jahren zum Teil weggefallen. Der Klimaforscher geht zwar davon aus, dass die durch den Wegfall der Aerosole mitverursachte Zunahme der Erdtemperatur mittelfristig wieder abflachen kann. Aber: "Der globale Temperaturanstieg hat sich tatsächlich sehr wahrscheinlich beschleunigt", sagt er. "Das würde ich unterschreiben."
