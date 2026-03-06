  3. Merkliste
Wissen

Erderwärmung hat sich laut Studie seit 2015 deutlich beschleunigt

In den vergangenen 10 Jahren:Erderwärmung: Studie stellt deutliche Beschleunigung fest

|

Die Forscher sprechen von einer "signifikanten Beschleunigung": In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Erde laut einer Studie deutlicher schneller erwärmt als zuvor.

Erderwärmung hat sich beschleunigt

Die globale Erwärmung hat sich laut einer aktuellen Studie deutlich beschleunigt. Hält der Trend an, könnte das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens schon vor 2030 überschritten werden.

Die Erderwärmung hat sich einer Studie zufolge seit etwa 2015 deutlich beschleunigt. Während die globale Temperatur von 1970 bis 2015 um durchschnittlich 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen sei, seien es in der Dekade danach etwa 0,35 Grad gewesen, schreibt ein deutsch-amerikanisches Autorenduo im Fachjournal "Geophysical Research Letters". Ein unabhängiger Experte spricht von einer gut gemachten Analyse.

Dass die Erde sich seit geraumer Zeit erwärmt, steht zweifelsfrei fest. Gerade die Jahre 2023 und vor allem 2024 waren die bislang wärmsten seit Beginn der Messungen. Da die Temperatur auch natürlichen Schwankungen unterliegt, war bislang unklar, ob sich die Erwärmung beschleunigt hat.

ZDFheute-KlimaRadar
:Daten zum Klimawandel im Überblick

Der Klimawandel schreitet voran - abgeschwächt wird er, wenn wir weniger CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen. Wichtige Daten zum Klimawandel im Überblick:
von Moritz Zajonz
Fünf Icons mit Fabrikschlot, Blitz, Thermometer vor Deutschland und Weltkarte, und einem Haus über Wellen. Im Hintergrund ein Braunkohlekraftwerk.
Grafiken

Autoren: "Signifikante Beschleunigung der Erderwärmung"

Um dies zu klären, haben der US-Statistiker Grant Foster und Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) nun Einflüsse etwa durch Vulkanismus, Sonnenzyklen oder das Klimaphänomen El Niño herausgerechnet.

Durch die Korrektur von El Niño und des Sonnenmaximums werden die extrem warmen Jahre 2023 und 2024 zwar etwas kühler, bleiben aber weiterhin die beiden wärmsten seit Beginn der Messungen.

Ein Eisbrecher hat sich den Weg durch den teils zugefrorenen Ilulissat-Eisfjord bei Grönland gebahnt.

Ein internationales Forscherteam sieht die Erde nah an kritischen Kipppunkten, die auf lange Sicht stabile Lebensbedingungen gefährden. Noch bleibe ein kurzes Zeitfenster.

Wenn man die Einflüsse von El Niño, Vulkanausbrüchen und solaren Zyklen herausrechnet, dann liege die Erderwärmung von 1970 bis 2015 wie genannt bei durchschnittlich 0,2 Grad pro Jahrzehnt und in der Dekade seit 2015 bei 0,35 Grad, erläutert Rahmstorf auf Anfrage. Bevor die natürlichen Faktoren abgezogen wurden, seien diese Trends aber fast die gleichen gewesen, nur der Unsicherheitsbereich sei dann viel größer, und daher werde die statistische Signifikanz nicht erreicht.

Wir können nun erstmals eine starke und statistisch signifikante Beschleunigung der Erderwärmung nach 2015 belegen.

Grant Foster, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

ZDFheute-Klimaradar Dashboard

ZDFheute Infografik

Klimaexperte: "Methode aus meiner Sicht sinnvoll"

Auf die Ursachen der Beschleunigung geht die Studie nicht ein. Doch wenn sich die Erwärmungsrate der vergangenen zehn Jahre fortsetze, würde dies zu einem langfristigen Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens noch vor 2030 führen.

Wie schnell sich die Erde weiter erwärmt, hängt letztlich davon ab, wie rasch wir die globalen CO2-Emissionen aus fossilen Energien auf null reduzieren.

Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Professor Harald Lesch steht vor Meer mit schwimmender Erdkugel

Der Klimawandel ist längst Realität: Extremwetter verwüsten Länder, zerreißen Gemeinschaften und treiben unzählige Menschen in die Flucht. Was können wir alle gemeinsam tun?

Die 1,5-Grad-Grenze gilt erst als überschritten, wenn die Temperatur einige Jahre entsprechend hoch ist. Der Klimaexperte Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) hält den Ansatz der Studie für angemessen.

Die Methode ist aus meiner Sicht sinnvoll, um natürliche Schwankungen des Temperaturanstiegs herauszurechnen und zu robusteren Aussagen zu kommen.

Helge Gößling, vom Alfred-Wegener-Institut (AWI)

Die Auswirkungen von Sonnenzyklen, El-Niño-Phasen und Vulkanismus würden seit vielen Jahrzehnten beobachtet, so dass man diese Faktoren recht gut einschätzen könne.

Eis schmilzt, Permafrost setzt Methan frei, der Amazonas verliert Stabilität. Kipppunkte könnten wie Dominosteine kippen. (Bild zeigt einen EIsberg)

Von Grönland bis in die Tropen: Das Klimasystem zeigt Stresssignale. Wissenschaftler befürchten, dass kritische Kipppunkte überschritten werden könnten.

Einfluss durch weniger Aerosole in der Atmosphäre

Einfluss auf die Temperatur habe vermutlich auch die Entwicklung von Aerosolen in der Atmosphäre gehabt, erläutert Gößling. Deren Konzentration sei deutlich gesunken, etwa durch Maßnahmen in China seit Ende der 2000er Jahre und durch Regelungen etwa zum Schwefelgehalt von Schiffsdiesel. Der Ausstoß dieser Aerosole, die etwa die Wolkenbildung verstärken und so für Kühlung sorgen können, habe in der Vergangenheit die Erderwärmung maskiert, sagt Gößling.

Diese Maskierung sei in den vergangenen Jahren zum Teil weggefallen. Der Klimaforscher geht zwar davon aus, dass die durch den Wegfall der Aerosole mitverursachte Zunahme der Erdtemperatur mittelfristig wieder abflachen kann. Aber: "Der globale Temperaturanstieg hat sich tatsächlich sehr wahrscheinlich beschleunigt", sagt er. "Das würde ich unterschreiben."

Nachrichten | Wissen
:Wie der Klimawandel die Erde verändert

Die Temperaturen steigen weltweit, im Norden deutlich stärker als im Süden. Erfahren Sie am interaktiven Globus, wie die Erderwärmung die Kontinente trifft.
Globus als Vorschaubild für die 3D-Story "Wie der Klimawandel die Erde verändert"
    von Mark Hugo
    von Mark Hugo
    von Dominik Rzepka
    von Sarah Danquah und Christian Harz
    von Mark Hugo
