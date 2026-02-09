Klimaschutz: Deutschland droht sein Klimaziel 2030 zu verpassen

Weniger CO2-Ausstoß bis 2030? Deutschlands Klimaziel könnte wackeln, heißt es aus dem Umweltministerium. Grund dafür ist unter anderem, dass der Verkehrssektor die Ziele verfehlt.

Deutschland könnte sein Klimaziel 2030 verfehlen. Das geht aus einem Entwurf des Klimaschutzprogramms 2026 des Umweltministeriums hervor, der dem ZDF vorliegt.

Demnach geht Umweltminister Carsten Schneider (SPD) davon aus, dass die Treibhausgas-Emissionen im Jahr 2030 um 63 Prozent zurückgehen. Ziel für 2030 ist allerdings ein Rückgang um 65 Prozent verglichen mit dem Jahr 1990. Dieses Ziel ist zwar nach wie vor "grundsätzlich erreichbar", heißt es in dem Bericht.

Verkehr verfehlt Klimaziele deutlich

Allerdings verfehlt insbesondere der Verkehrssektor die Klimaziele bis 2030 deutlich. "Im Verkehr beträgt die Überschreitung 169 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente", heißt es. Auch der Sektor Gebäude erreicht die Ziele nicht. Hier beläuft sich die Überschreitung auf rund 110 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.

Damit könnte das Klimaziel insgesamt gefährdet sein.

Andere Sektoren erreichen dagegen die vorgegebenen Ziele. Die Energiewirtschaft erzielt eine Übererfüllung von über 250 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Zeitraum 2021 bis 2030. Auch die Sektoren Industrie, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft erreichen eine sogenannte Zielübererfüllung.

Klimaziel auch ab 2045 in Gefahr

Die Klimaziele sind auch über das Jahr 2030 hinaus gefährdet. In dem Entwurf des Berichts heißt es:

Das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 droht weiter verfehlt zu werden. „ Entwurf des Klimaschutzprogramms

Und weiter: "Mit den derzeitigen klimapolitischen Instrumenten und den angenommenen Rahmenbedingungen ist es nicht absehbar, dass in allen Sektoren die Transformation zur Treibhausgasneutralität gelingt."

Bis 2040 soll die Emission von Treibhausgasen um mindestens 88 Prozent sinken. 2025 soll Deutschland klimaneutral werden.