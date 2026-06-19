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DFB-Team bereitet sich auf konterstarke Elfenbeinküste vor

DFB-Team bereitet sich auf konterstarke Elfenbeinküste vor

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Florian Zschiedrich

Vor dem Abschluss-Training zum WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste sieht sich die DFB-Elf gut vorbereitet. Die Ivorer seien dennoch nicht zu unterschätzen - insbesondere nicht ihre Konter-Stärke.

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SportFußball-WM 2026

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