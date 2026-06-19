DFB-Team bereitet sich auf konterstarke Elfenbeinküste vor

19.06.2026 | 14:10 |

Vor dem Abschluss-Training zum WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste sieht sich die DFB-Elf gut vorbereitet. Die Ivorer seien dennoch nicht zu unterschätzen - insbesondere nicht ihre Konter-Stärke.