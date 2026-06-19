Spiel gegen die Elfenbeinküste : Adler: "Müssen auf Konter gefasst sein"

19.06.2026 | 13:21 |

Die DFB-Elf trifft im zweiten WM-Gruppenspiel am Samstag auf die Elfenbeinküste. Worauf sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann einstellen muss, weiß ZDF-Experte René Adler.