  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

Elfenbeinküste selbstbewusst: Diamonde: "Wir haben keine Angst"

Elfenbeinküste selbstbewusst:Diamonde: "Wir haben keine Angst"

von Eike Papsdorf

|
Das Team der Elfenbeinküste mit Yan Diamonde.

Mit einem 1:0-Erfolg gegen Ecuador ist Deutschlands nächter Gegner Elfenbeinküste ins Turnier gestartet. Dynamik und Robustheit zeichnen die Mannschaft aus. Und starke Einzelspieler wie Yan Diamonde.

Mehr News aus dem Sport