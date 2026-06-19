Elfenbeinküste selbstbewusst:Diamonde: "Wir haben keine Angst"
von Eike Papsdorf
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Mit einem 1:0-Erfolg gegen Ecuador ist Deutschlands nächter Gegner Elfenbeinküste ins Turnier gestartet. Dynamik und Robustheit zeichnen die Mannschaft aus. Und starke Einzelspieler wie Yan Diamonde.
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