Elfenbeinküste selbstbewusst : Diamonde: "Wir haben keine Angst"

von Eike Papsdorf 19.06.2026 | 14:46 |

Mit einem 1:0-Erfolg gegen Ecuador ist Deutschlands nächter Gegner Elfenbeinküste ins Turnier gestartet. Dynamik und Robustheit zeichnen die Mannschaft aus. Und starke Einzelspieler wie Yan Diamonde.