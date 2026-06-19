Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an
Kanadas historischer WM-Sieg wird von einer Verletzung überschattet. Außerdem schießt sich die Schweiz den Frust von der Seele. Der WM-Newsletter.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
einen historischen Moment durfte Co-Gastgeber Kanada feiern. Die Nordamerikaner schlugen Katar deutlich mit 6:0 und feierten den ersten Sieg in ihrer WM-Geschichte. Dennoch war die Stimmung nach dem Spiel nicht nur positiv. Überschattet wurde das Spiel von einer schlimmen Verletzung des Kanadiers Ismael Koné, dessen Bein nach einem Foul von Assim Madibo eine klare Fehlstellung aufwies.
Mexiko feierte indes den Gruppensieg dank eines Erfolgs gegen Südkorea und auch die Schweiz durfte jubeln, schoss sich gegen Bosnien-Herzegowina den Frust nach dem verpatzten Auftakt von der Seele. Was sonst noch passierte und wie Norwegens Parlament die eigenen Fans ehrt, lesen Sie in diesem Newsletter.
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Das ist in der Nacht passiert
Die Auftaktpartie des zweiten Gruppenspieltages startet mit einem frühen Führungstor der Tschechen. Danach lässt das fußballerische Niveau auf beiden Seiten zu wünschen übrig. In der Schlussphase ist das Spiel nach dem Ausgleichstreffer der Südafrikaner immerhin nochmal spannend.
Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit nimmt die Partie in der Schlussviertelstunde Fahrt auf. Nati-Trainer Murat Yakin beweist ein glückliches Händchen und wechselt mit Johan Manzambi und Ruben Vargas den Sieg ein. Der Freiburger Manzambi trifft zweifach, Vargas sammelt drei Scorerpunkte.
Drei der vier Treffer erzielen die Eidgenossen nach einem Platzverweis gegen Bosniens Tarik Muharemovic. Ermin Mahic steuert mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 per genialer Direktabnahme das sehenswerteste Tor der Partie bei.
Die kanadische Nationalmannschaft holt ihren ersten Sieg der WM-Geschichte! Das Team von Jesse Marsch darf gleich sechsmal jubeln und lässt Katar keine Chance. Spieler des Spiels ist Jonathan David, der einen Dreierpack schnürt.
Überschattet wird die Partie von einer Verletzung des Kanadiers Ismael Koné. Nach brutalem Foul des Kataris Assim Madibo, der dafür völlig zurecht die Rote Karte sieht, verletzt sich Ismael Koné schwer, muss vom Platz, winkt aber immerhin noch einmal ins Publikum.
Eigentlich war es ein klassisches 0:0-Spiel. Beide Teams zeigen im Spiel nach vorne wenig Risikobereitschaft und Zug zum Tor. So profitiert Co-Gastgeber Mexiko von einem Fehler von Südkoreas Torhüter und gewinnt auch sein zweites WM-Spiel.
Da in der Gruppenphase bei dieser Weltmeisterschaft bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidend ist, stehen die Nordamerikaner schon vor dem letzten Gruppenspiel als Gruppensieger fest.
Schlagzeilen des Tages
Diese Spiele stehen an
Was war das für ein Auftakt der US-Amerikaner in dieser Fußball-WM. Mit 4:1 schlugen die Co-Gastgeber Paraguay und ließen die eigenen Fans schon von größeren Erfolgen träumen.
Mit Australien wartet nun aber ein Gegner, der wie die USA vor Selbstvertrauen strotzen dürfte. Die "Socceroos" schlugen in ihrem ersten WM-Spiel den Geheimfavoriten Türkei mit 2:0. Beide Teams können mit einem Sieg den Einzug in die Runde der letzten 32 klarmachen.
Marokkos erster Auftritt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft war durchaus ein überzeugender. Beim 1:1 gegen Brasilien war man phasenweise die bessere Mannschaft und untermauerte den Status eines Turnier-Geheimfavoriten.
Schottland startete sogar mit einem Sieg in diese WM - anders als Kontrahent Marokko wussten die "Bravehearts" allerdings nicht zu überzeugen. Das 1:0 gegen Außenseiter Haiti wurde gerade in der Schlussphase eher erzittert. Gegen die "Atlaslöwen" muss eine Leistungssteigerung her, wenn die Schotten eine Chance haben möchten.
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Fundstück des Tages
Ein 20-jähriger Lionel Messi badet ein fremdes Baby in einer Plastikwanne. Was 2007 bei einem Charity-Shooting passiert, gerät jahrelang in Vergessenheit. Doch dieser unscheinbare Schnappschuss hat Folgen. Für den FC Barcelona und für Lamine Yamal. Das Baby aus der Wanne wird 2024 zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte und heutigen WM-Hoffnungsträger für Spanien. Aber seht selbst:
Hingucker (der Nacht)
In der Nacht ist es zwar nicht passiert, aber ein Hingucker ist es dennoch. Das norwegische Parlament ehrt die eigenen Fans bei der WM während einer Sitzung: Sowohl die Anhänger vor Ort als auch die Politiker rudern, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern.
Zitat des Tages
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