Kanadas Freude über den historischen ersten WM-Erfolg ist durch die schlimme Verletzung Isamel Konés getrübt. Trainer Marsch äußert sich.

Nach Ismael Konés Verletzung steht Kanadas Spielern der Schock ins Gesicht geschrieben Quelle: AP | Abbie Parr

Die Gedanken von Jesse Marsch drehten sich nach dem Kantersieg Kanadas weniger um den Erfolg, als vielmehr um seinen womöglich schwer verletzten Leistungsträger. Ismael Koné sei "ein wichtiger Teil" des Teams, erklärte der Nationaltrainer nach dem 6:0 (3:0) des Co-Gastgebers im zweiten Gruppenspiel der WM gegen Katar. Es sei "ein großer Verlust" für die Mannschaft: "Wir denken alle an ihn."

Kanada zeigt gegen Katar eine bärenstarke Leistung. Die Freude wird durch die schwere Verletzung von Ismael Kone aber erheblich getrübt. 19.06.2026 | 7:03 min

Beim Stand von 3:0 war Koné in der 51. Minute nach einem Foul von Assim Madibo zu Boden gegangen, der Unterschenkel des 24-Jährigen wies danach eine deutliche Fehlstellung auf. Koné selbst hatte beim Anblick seines linken Beines fassungslos die Hand vor den Mund gehalten. Als er wenig später auf einer Trage abtransportiert wurde, winkte er dem Publikum aber zu.

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Marsch: "Konnten es alle hören"

"Es ist direkt vor der Bank passiert, wir konnten es alle hören", berichtete Marsch. Nach Abpfiff sei Koné ins Krankenhaus gekommen, sagte der 52-Jährige, dort sei auch seine Familie bei ihm.

Nach dem Spiel war es wohl aufgrund des Zwischenfalls noch zu einer Rudelbildung gekommen, auch Marsch hatte einige Worte mit dem katarischen Trainer Julen Lopetegui gewechselt.

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Kein Aufschluss über Wortgefecht mit Lopetegui

"Das ist es nicht eine Sekunde unserer Zeit wert, darüber zu sprechen", sagte Marsch auf Nachfrage. Madibo, der nach seinem Foul sichtlich erschrocken war, habe sich bei Koné entschuldigt.

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Lopetegui wollte die Vorkommnisse im Nachgang des Spiels nicht kommentieren. "Ich möchte Koné das Beste wünschen und dass er sich so schnell wie möglich wieder erholt", sagte der Spanier. Auf die Frage, worum es bei ihm und Marsch gegangen sei, sagte er: "Das ist eine Sache zwischen mir und ihm."

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Quelle: SID