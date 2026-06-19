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Fußball-WM

WM 2026: Kanada feiert ersten Sieg der eigenen WM-Geschichte

Koné-Verletzung überschattet Erfolg:Kanada feiert ersten Sieg der eigenen WM-Geschichte

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Kanada hat gegen Katar den ersten Sieg seiner eigenen WM-Geschichte gefeiert. Überschattet wurde der Erfolg von der Verletzung Ismael Konés.

Der kanadische Nationalspieler Jonathan David erzielt das 3:0 für Kanada im WM-Spiel gegen Qatar

Kanada zeigt gegen Katar eine bärenstarke Leistung. Die Freude wird durch die schwere Verletzung von Ismael Kone aber erheblich getrübt.

19.06.2026 | 7:03 min

WM-Gastgeber Kanada hat mit einem Torfest den ersten Sieg bei einer Fußball-WM überhaupt gelandet und sich auch von einer schweren Verletzung von Ismael Koné nicht ausbremsen lassen. Das Team von Trainer Jesse Marsch besiegte Außenseiter Katar in Vancouver deutlich mit 6:0 (3:0) und braucht im letzten Vorrundenspiel gegen die Schweiz ein Remis, um die Gruppe B auf Platz eins zu beenden. 

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Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Mittelfeldspieler Koné, der nach einem Foul mit einer Trage vom Rasen gerollt wurde. Der linke Unterschenkel schien Fotos zufolge gebrochen zu sein. Katars Assim Madibo (51.) sah dafür die Rote Karte.

Zwei Platzverweise für Katar

Die beiden Stürmer Cyle Larin (16. Minute) und Jonathan David (29./45.+3) hatten die 52.497 Zuschauer - darunter auch Kanadas Premier Mark Carney und FIFA-Boss Gianni Infantino - bereits vor der Halbzeit jubeln lassen.

Assim Madibo und Michel Aebischer am 13.06.26

Im ersten WM-Spiel hatte Katar noch für eine Überraschung gesorgt.

13.06.2026 | 8:22 min

Spätestens mit der ersten Roten Karte für Katar, die Homam Ahmed (33.) wegen einer Notbremse sah, war die einseitige Partie entschieden. Nach der Pause erhöhte Nathan Saliba (64.) auf 4:0.

Saliba jubelt mit Konés Trikot

Saliba war erst wenige Minuten vorher für den schwer verletzten Koné eingewechselt worden und zeigte nach seinem Tor ergriffen das Trikot des verletzten Teamkollegen. Danach traf Mohamed Manai (75.) ins eigene Tor, ehe David (90.+2) mit seinem dritten Treffer den Endstand besorgte. 

Der kanadische Nationalspieler Nathan Saliba hält nach seinem Treffer zum 4:0 im WM-Spiel gegen Qatar das Trikot seines Mitspielers Ismael Kone in die Luft

Dachte nach seinem Treffer zum 4:0 an seinen verletzten Mannschaftskollegen Ismael Koné: Nathan Saliba.

Quelle: AP

Für Kanada war es in der achten Partie der erste WM-Sieg. Vor der Heim-WM setzte es 1986 und 2022 jeweils drei Niederlagen. Nach dem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina in Toronto folgte nun gegen den WM-Gastgeber von 2022 der erste Erfolg - und wie. 

Tajon Buchanan (Kanada, Mitte) schießt im Zweikampf im Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina.

Im ersten Spiel bei dieser WM hat Kanada ein Remis gegen Bosnien geschafft.

12.06.2026 | 6:43 min

Kanadas Überlegenheit fiel so deutlich aus, dass Marsch Bayern-Profi Alphonso Davies gar nicht ins Spiel bringen musste. Der dynamische Außenverteidiger des deutschen Meisters fehlt nach einer Muskelverletzung seit über einem Monat, ist aber inzwischen wieder fit.

Katar muss gegen Bosnien punkten

Das Fußballfieber dürfte damit in der Eishockey-Nation Kanada endgültig ausbrechen. Zehntausende Fans kamen am Donnerstag in roten Trikots in die Arena, in der im Liga-Alltag der deutsche Ex-Weltmeister Thomas Müller mit seinen Vancouver Whitecaps spielt. Staatschef Carney sah im schwarzen Trikot neben FIFA-Präsident Gianni Infantino zu, wie Kanada den Gegner deklassierte.

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Katar hatte zum Auftakt mit einem 1:1 gegen die Schweiz überrascht. Nach der deutlichen Schlappe gegen den Co-Gastgeber der WM droht nun aber das frühe Aus. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Bosnien-Herzegowina in Seattle dürfte das Team von Julen Lopetegui einen Sieg benötigen, um weiterzukommen.

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Quelle: SID, dpa
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