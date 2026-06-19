WM 2026: Mexiko schlägt Südkorea und ist Gruppensieger

Co-Gastgeber Mexiko hat auch das zweite Gruppenspiel dieser WM gegen Südkorea gewonnen. Damit können die Nordamerikaner für die nächste Runde planen.

Mexiko und Südkorea neutralisieren sich über weite Strecken gegenseitig. Trotzdem sichert sich eine Mannschaft vorzeitig den Gruppensieg. 19.06.2026 | 6:44 min

Co-Gastgeber Mexiko hat bei der Fußball-WM vorzeitig den Gruppensieg perfekt gemacht. In Guadalajara siegte "El Tri" in einer zähen Partie mit 1:0 (0:0) gegen Südkorea, feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel und steht als erstes Team in der K.o.-Runde. Dort wartet zum Auftakt ein weiteres "Heimspiel".

Schon das erste WM-Spiel gegen Südafrika konnte Mexiko gewinnen. 11.06.2026 | 8:44 min

Luis Romo erzielte nach einem Bock von Südkoreas Torhüter Seung-gyu Kim den goldenen Treffer (50.) für Mexiko, das im Sechzehntelfinale am 1. Juli im legendären Aztekenstadion auf einen Gruppendritten treffen wird.

Südkoreas letztes Gruppenspiel enorm wichtig

Für den zweimaligen Asienmeister Südkorea um Kapitän Heung-Min Son geht es im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe A am 24. Juni gegen Südafrika nun um alles. Parallel empfängt Mexiko Tschechien.

Beide Nationen waren mit Auftaktsiegen ins Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, gereist. Mexiko hatte das denkwürdige Eröffnungsspiel der XXL-WM inklusive drei Platzverweisen im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen, Südkorea hatte Tschechien mit 2:1 besiegt.

Tschechien um den Bundesliga-Star Patrick Schick kam im Duell der Auftakt-Verlierer gegen Südafrika nicht über Remis hinaus und braucht zum Gruppenabschluss gegen Mexiko wohl zwingend einen Sieg. 18.06.2026 | 6:54 min

Die Asiaten, die bei einem Training Anfang der Woche wohl von einer Drohne ausspioniert worden waren, hatten aus dem Nichts die erste Riesenchance: Der ehemalige Bundesligaprofi Son ließ Torhüter Raúl Rangel mit einem Heber stehen, Johan Vásquez rettete in letzter Not vor der Linie. Son stand im Vorfeld aber auch im Abseits.

Pfiffe der mexikanischen Fans zur Pause

Ansonsten passierte bis auf einen Kopfball von Mexikos Julián Quinones (20.) wenig. Wie schon zum Auftakt quittierte das Gastgeber-Publikum die Leistung seiner Mannschaft zur Pause mit lauten Buhrufen und Pfiffen. Dann aber ließ Kim eine sicher abgefangene Flanke nach einem Zusammenstoß beim Aufkommen mit seinem Mitspieler fallen - und Romo schaltete als Schnellster.

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Südkoreas Trainer Myung-bo Hong nahm Son und den Mainzer Jae-Sung Lee vom Feld, brachte zwei Stürmer (57.), doch den "Taeguk Warriors" fehlten die Ideen. Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Obed Vargas (85.) die Entscheidung, kurz darauf rettete Mexikos Torhüter Raul Rangel (87.) in höchster Not.

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Quelle: SID, dpa