Eishockey-Nationalmannschaft : Gelungener Einstand für Bundestrainer Rankel

von S. Warnke/A. v. d. Groeben 06.11.2026 | 13:37 |

André Rankel hat einen erfolgreichen Einstand als Eishockey-Bundestrainer gefeiert. Der 41-Jährige gewann seine Premiere an der Bande mit der Nationalmannschaft zum Auftakt beim Deutschland Cup in Düsseldorf mit 3:0 gegen Österreich.