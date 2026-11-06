Eishockey-Nationalmannschaft:Gelungener Einstand für Bundestrainer Rankel
von S. Warnke/A. v. d. Groeben
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André Rankel hat einen erfolgreichen Einstand als Eishockey-Bundestrainer gefeiert. Der 41-Jährige gewann seine Premiere an der Bande mit der Nationalmannschaft zum Auftakt beim Deutschland Cup in Düsseldorf mit 3:0 gegen Österreich.
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