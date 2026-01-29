Knorr löst Knoten und Gislason triumphiert

Sieg gegen Frankreich:Knorr löst den Knoten und Gislason triumphiert
|
Beim letzten Hauptrunden-Sieg gegen Frankreich passte bei den deutschen Handballern viel zusammen. Folglich gab es nach dem Halbfinal-Einzug mehrere Gewinner.
Mehr News aus dem Sport
Analyse
Handball-Bundestrainer schon Gewinner :Alfred Gislason: Erst kritisiert - jetzt gefeiert
mit Video1:09
Champions League - Showdown Ligaphase :Torhüter köpft Benfica weiter - Real und PSG aus Top Acht
mit Video2:59
Handball-EM: Aus für Titelverteidiger :Starke Nerven gegen Frankreich: Deutschland im Halbfinale
mit Video7:20
Pläne von Staatsministerin Schenderlein :Sportfördergesetz: Neustart für den deutschen Spitzensport?
mit Video24:17