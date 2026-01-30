Handball-EM: Deutsche Deckung steht gegen Kroatien wie Mauer

60′ Fazit:

Es war mutmaßlich das beste Spiel des bisherigen Turniers: Dänemark und Island lieferten sich einen erbitterten Kampf um den Einzug ins Finale, am Ende behält der amtierende Weltmeister die Oberhand und schlägt tapfere Insulaner am Ende mit 31:28. Von Beginn an prägte das Tempospiel die Partie, zwei Mannschaften mit ähnlicher Spielanlage lieferten sich ein beherztes und emotionales Duell auf Augenhöhe. Die Isländer konnten sich erstmals auf drei Tore absetzen Dank einer doppelten Überzahl. Doch die Dänen hielten Schritt, die invididuelle Klasse war auf beiden Seiten kaum zu bremsen. Das Match hatte derart viele Highlights, jede Aktion wurde angenommen, als ob es bereits um den Titel ginge. Mit vielen Zweikämpfen und körperlicher Gangart häufte sich die Siebenmeterflut, in Summe waren es ganze 19 Strafwürfe, wobei die Torhüter satte sieben Stück vereiteln konnten. Lange hielten die Insulaner den Druck hoch, am Ende setzten sich die Gastgeber mit dem längeren Atem ab. Das Team von Trainer Snorri Guðjónsson muss sich trotz der vermeintlich besten Turnierleistung knapp geschlagen geben, die Mannen von Trainer Nikolaj Jacobsen mussten aber auch alles auf der Platte lassen, um den erwartungsgemäßen Sieg einzufahren. Weiter geht es am Sonntag: Island trifft im kleinen Finale auf Kroatien, Dänemark stellt sich im Kampf um den EM-Titel zum zweiten Mal der deutschen Nationalmannschaft. Einen schönen Abend noch!

60′ Spielende

60′ Tor für Island, 31:28 durch Janus Smárason

Der Spielmacher setzt den Schlusspunkt einer überragenden Partie, das war Werbung für den Sport!

60′ Die Isländer werden hier für einen überragenden Auftritt nicht belohnt, über weite Strecken hatten die Insulaner den Topfavoriten hier am Rande einer Niederlage. Die Dänen mussten bei ihrer Titelmission wirklich bis ans Äußerste gehen.

59′ Letzte Auszeit Island! Doch mehr als Ergebniskosmetik wird hier nicht mehr zu holen sein. Damit spielen die Isländer am Sonntag gegen Kroatien um Bronze.

59′ Tor für Dänemark, 31:27 durch Mads Hoxer

Deckel drauf! Dänemark wird ins Finale einziehen und am Sonntag gegen Deutschland um Gold spielen.

58′ An dieser Stelle muss auch nochmal Platz sein für ein Kompliment an die Schiedsrichter: Die beiden norwegischen Unparteiischen haben hier einen überragenden Job gemacht, in dieser enorm hitzigen und stressigen Partie haben Jorum/Kleven hier eine bockstarke Spielleitung hingelegt.

58′ 2 Minuten für Elliði Snær Viðarsson (Island)

Bis kurz vor Ende sind die Isländer noch in Unterzahl, damit sollten die Dänen die Partie jetzt in den sicheren Hafen bringen.

58′ Tor für Island, 30:27 durch Ómar Ingi Magnússon



57′ Tor für Dänemark, 30:26 durch Magnus Landin

Der Kieler Linksaußen macht den Deckel drauf! Im Normalfall sollten sich die Dänen das nicht mehr nehmen lassen, die Abschlussquote im zweiten Durchgang ist schlichtweg zu hoch für die Isländer, um hier noch mitzuhalten.

57′ Tor für Island, 29:26 durch Viggó Kristjánsson

Es darf nochmal der Linkshänder zum Siebenmetern mit viel Frust donnert Kristjánsson die Kugel mittig unter die Latte.

56′ Tor für Dänemark, 29:25 durch Magnus Landin

Der Linksaußen bleibt bei makelloser Quote.

56′ Tor für Island, 28:25 durch Janus Smárason

Unabhängig vom Ausgang der Partie: Smárason spielt hier vorne wie hinten mit MVP-Status. Seine Durchbrüche vorne sind überragend, hinter verteidigt er dauerhaft auf der rechten Seite gegen Gidsel - mit Erfolg.

55′ 7-Meter verworfen von Orri Freyr Þorkelsson (Island) Das ist der vierte Siebenmeter, den die Isländer liegen lassen. Es ist nicht die Anzahl der Paraden, aber es ist der Zeitpunkt und die Qualität der abgewehrten Bälle. Der eingewechselte Nielsen macht rechtzeitig die Beine zu.

55′ Was für ein Pfostenkracher! An der Hüfte des Gegenspielers vorbei zeiht Pytlick den Wurf im Zeitspiel an den rechten Pfosten. Der Wurf aus elf Metern kann sich sehen lassen und hätte eigentlich einen Treffer verdient gehabt...

54′ Die Isländer kämpfen hier bus zum umfallen, lassen ihr Herz auf der Platte und hätten sich ein Finale mehr als verdient. Doch am Ende schient den Insulanern hier die Puste etwas auszugehen, die Dänen haben schlichtweg die tiefere Bank zum Wechseln.

53′ Tor für Dänemark, 28:24 durch Simon Pytlick

Pytlick stellt die Weichen auf Sieg! Im Durchbruch halten die Dänen hier die Fahnen hoch, konservieren den Abstand jetzt.

53′ Tor für Island, 27:24 durch Elliði Snær Viðarsson

Ein herrlicher Dreher vom Kreis!

52′ Tor für Dänemark, 27:23 durch Magnus Landin

Wahnsinn! Das ist auf den Punkt gespielt! Gidsel gewinnt den Zweikampf im Zentrum, Viðarsson verspekuliert sich beim Versuch des Abfangens, dann leitet Lauge hinter dem Rücken nach Außen weiter, Landin bleibt eiskalt auf dem linken Flügel.

52′ Die Isländer sind hier ein mehr als ebenbürtiger Gegner, fordern den Favoriten hier bis zum Allerletzten. Die Dänen müssen komplett tief gehen und alles in die Waagschale werfen, um sich hier erstmals etwas abzusetzen. Dieses Momentum will Trainer Nikolaj Jacobsen nutzen und nimmt sein zweites Team-Timeout!

51′ Über 50 Minuten war es ein begeisterndes Duell auf Augenhöhe, jetzt könnten kleine Aktionen den Unterschied machen. So holt sich Keeper Kevin Møller seine zweite Parade gegen Rechtsaußen Odinn Rikhardsson.

51′ Tor für Dänemark, 26:23 durch Simon Pytlick



50′ 2 Minuten für Thomas Arnoldsen (Dänemark)

Den Dänen gehen die Kreisläufer aus! Auch Simon Hald kann seit Längerem nicht mehr mitwirken, so muss der nachgezogene Arnoldsen jetzt im Mittelblock aushelfen. Gegen die schnellen Beine von Smárason kommt der Rückraumshooter dann aber zu spät von der Seite.

50′ Tor für Island, 25:23 durch Janus Smárason



50′ Tor für Dänemark, 25:22 durch Jóhan Hansen

Der Rechtsaußen ist kaum zu bremsen! Aus gutem Winkel bringt Hansen die Kugel im langen Eck unter.

48′ Tor für Island, 24:22 durch Orri Freyr Þorkelsson

Nächster Siebenmeter, der in den Maschen landet! Die Dänen wirken derweil nicht besonders souverän, Island lässt nicht locker und bleibt den Hausherren auf den Fersen.

48′ Nachdem sich die Partie für eine kurze Phase eine Auszeit vom Tempospiel genommen hat, drücken Smárason und Gidsel jetzt wieder aufs Gaspedal, kommen in den Durchbrüchen zu schnellen Toren.

48′ Tor für Dänemark, 24:21 durch Mathias Gidsel



48′ Tor für Island, 23:21 durch Janus Smárason



47′ Mit nur vier Paraden bei den dänischen Keepern kommt hier noch deutlich zu wenig, Viktor Hallgrímsson auf der anderen Seite hat aber auch noch nicht wesentlich mehr auf dem Konto.

47′ Tor für Dänemark, 23:20 durch Thomas Arnoldsen



46′ Tor für Dänemark, 22:20 durch Mathias Gidsel

Der Welthandballer übernimmt! Im Zentrum wackelt sich Gidsel mit hoher Intensität gegen die Hand durch, erzielt seinen sechsten Tagestreffer.

46′ Beide Teams ringen hier um jeden Treffer, es ist eines der körperlich intensivsten Spiele dieses Turniers. Die Luft brennt, noch ist es ein Schlagabtausch auf Messers Schneide.

45′ Tor für Island, 21:20 durch Ómar Ingi Magnússon

Aus mittigen neun Metern klinkt Magnússon das Leder gegen die Laufrichtung oben rechts in die Ecke.

44′ Nach einer knappen Viertelstunde nimmt Island-Coach Snorri Guðjónsson seine zweite Auszeit! Nach der wichtigen Siebenmeterparade ist jetzt die Offenisvfraktion gefragt, der letzte isländische Treffer liegt jetzt schon über fünf Minuten zurück.

44′ 7-Meter verworfen von Jóhan Hansen (Dänemark) Erst scheitert Þorkelsson, nur wenige Sequenzen später scheitert auch Hansen beim insgesamt 16. Siebenmeter. Viktor Hallgrímsson bleibt lange stehen, lässt die Hände oben und greift die Kugel raus.

43′ Geht das Momentum jetzt komplett auf Seiten der Hausherren über? Die Dänen sind auf höchstem Level gefordert, doch sie steigern sich jetzt - angepeitscht vom Publikum - immer mehr in diese Partie rein und kommen jetzt wiederholt über die emotionale Schiene.

42′ Tor für Dänemark, 21:19 durch Magnus Landin

Im Zeitspiel finden die Isis keine Lösung, Viðarsson läuft am Ende durch den Kreis. Dann geht es schnell in den erweiterten Gegenstoß, am Ende wird über links abgeräumt, Landin knüppelt das Spielgerät oben rechts in den Winkel.

41′ Tor für Dänemark, 20:19 durch Jóhan Hansen

Führungswechsel! Hansen kann es auch aus dem Feld, in Überzahl bringt der rechte Flügelspieler die Pille sicher ins lange Eck.

40′ 7-Meter verworfen von Orri Freyr Þorkelsson (Island) Der Joker sticht! Torhüter Kevin Møller steht nun dauerhaft zwischen den Pfosten und ersetzt Emil Nielsen mit drei Paraden. Der Flensburger fügt sich sofort stark ein und beißt Þorkelsson im Spagat auf dem Boden den ersten Siebenmeter ab.

39′ Tor für Dänemark, 19:19 durch Jóhan Hansen

Wieder ein Siebenmeter, wieder gegen Routinier Björgvin Gústavsson, wieder ist es der Aufsetzer in die rechte Seite.

39′ 2 Minuten für Odinn Rikhardsson (Island)

Gegen den Durchbruch von Pytlick stellt der Rechtsaußen die Hüfte rein, Rikhardsson muss für zwei Minuten auf die Bank.

39′ Tor für Island, 18:19 durch Gisli Kristjánsson

Wenn im Tempo nichts geht, dann nehmen die Insulaner das Tempo komplett raus. In ruhiger Manier wird sicher aufgebaut, dann zieht Kristjánsson den Zweikampf an, tankt sich gegen die Hand durch und markiert den erneuten Führungstreffer.

38′ Was für ein Spiel! Beide Teams halten das Tempo weiter hoch, die individuelle Qualität ist enorm. Dazu legt Island hier weiter vor, kontert die Kulisse und setzt den amtierenden Weltmeister unter Druck.

38′ Tor für Dänemark, 18:18 durch Simon Pytlick



37′ Tor für Island, 17:18 durch Janus Smárason



37′ Tor für Dänemark, 17:17 durch Magnus Saugstrup Jensen



36′ Tor für Island, 16:17 durch Orri Freyr Þorkelsson

Es ist schon der 13. Siebenmeter in diesem Match, die Flut an Strafwürfen reißt nicht ab. Mit Hansen und Þorkelsson sind aber zwei ganz starke Schützen gefunden, der Linksaußen knüppelt die Pille rechts unter die Latte.

36′ Tor für Dänemark, 16:16 durch Thomas Arnoldsen

Die Toptorjäger brauchen Entlastung, Arnoldsen liefert ab. Der Youngster bringt das Leder fast aus dem Stand bei einer Entfernung von neun Metern unten links in die Ecke.

35′ Tor für Island, 15:16 durch Elliði Snær Viðarsson

Einmal mehr geht es über den Kreis, Viðarsson setzt sich körperlich stark durch.

34′ Tor für Dänemark, 15:15 durch Jóhan Hansen

Im Prinzip ein Spiegelbild der vorangegangenen Situation: Die Isländer wechseln den Torwart, Björgvin Gústavsson darf sich gegen Jóhan Hansen versuchen, der Linkshänder bringt das Leder aus sieben Metern mit einem Aufsetzer in die rechte Torhälfte.

33′ Tor für Island, 14:15 durch Orri Freyr Þorkelsson

Jetzt sind es die Dänen, die erstmals den Torwart für einen Siebenmeter wechseln. Kevin Møller darf sich zwischen den Pfosten versuchen, doch gegen den platzierten Abschluss ins linke Eck von Þorkelsson ist der Flensburger Routinier chancenlos.

33′ Vierte Parade von Viktor Hallgrímsson! Thomas Arnoldsen versucht es mit der Brechstange, doch der Doppelblock entschärft den Wurf, Hallgrímsson kriegt noch rechtzeitig die Hände an das Leder.

32′ Tor für Island, 14:14 durch Janus Smárason

Ausgleich! Die Insulaner nutzen die Überzahl souverän, mit einer Sperre von Viðarsson wird der entsprechende Freiraum geschaffen. Smárason kommt zum freien Wurf und verwandelt sicher unten links in der Ecke.

31′ 2 Minuten für Magnus Landin (Dänemark)

Hinten pariert Viktor Hallgrímsson gegen Pytlick, im Gegenzug klatscht Landin seinem Gegenspieler Ómar Ingi Magnússon die Hand ins Gesicht.

31′ Rein in die zweite Hälfte! Kann Island hier weiter auf Tuchfühlung bleiben oder setzt sich der Favorit erwartungsgemäß ab im zweiten Durchgang?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Im zweiten Halbfinale liefern sich Dänemark und Island einen heißen Schlagabtausch, zur Pause führt der amtierende Weltmeister knapp mit 14:13. Von Beginn an war es ein intensives und emotionales Duell, bei dem sich beide Seiten früh mit ersten Zeitstrafen konfrontiert sahen. Mit viel Tempo war die Flucht nach vorne auf der Tagesordnung, schnelle Abschlüsse im erweiterten Gegenstoß prägten die Partie. Erstmals sahen sich die Dänen mit einem Drei-Tore-Rückstand konfrontiert, in doppelter Unterzahl waren es drei Tore in Folge von Ómar Ingi Magnússon, die den Unterschied machten. Kontinuierlich robbten sich die Skandinavier wieder heran, übernahmen die Führung, konnten sich aber nicht absetzen. Die Insulaner hielten stark dagegen, nahmen die zahlreichen Zweikämpfe auf beiden Seiten des Feldes an. Daraus resultierte eine Flut an Siebenmetern, nach zwei vergebenen Chancen auf beiden Seiten waren die sicheren Schützen in Jóhan Hansen und Orri Freyr Þorkelsson aber gefunden. Die Torhüter setzten partiell immer wieder Akzente, in Summe ist das Match aber komplett ausgeglichen. Es warten noch 30 weitere Minuten im Kampf ums Finale, bis gleich!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Das war nicht gut runter gespielt. Thomas Arnoldsen ringt Ómar Ingi Magnússon frontal zu Boden, dann läuft die Zeit ab. Es bleibt ein direkter Freiwurf, Þorsteinn Leó Gunnarsson nimmt sich der Sache an, doch auch der größte Isländer bleibt im Block hängen.

30′ 19 Sekunden vor der Pause nimmt Island-Trainer Snorri Guðjónsson sein erstes Team-Timeout! Kommen die Insulaner hier noch zum verdienten Ausgleich vor der Pause?

30′ Tor für Dänemark, 14:13 durch Jóhan Hansen

Ob der vielen gewonnenen Zweikämpfe mit Kontakt hält die Flut an Strafwürfen an. Linkshänder Hansen bringt seine Farben mit einem platzierten Aufsetzer erneut ins Tor.

29′ Tor für Island, 13:13 durch Orri Freyr Þorkelsson

Dieses Mal hat Keeper Emil Nielsen den Wurf gerochen, doch auch dieser Strafwurf geht knapp über das hochschnellende Bein in den Kasten.

28′ Tor für Dänemark, 13:12 durch Mathias Gidsel

Was für eine Einzelleistung, der Welthandabller übernimmt im Zweikampf mit seiner individuellen Klasse.

27′ Tor für Island, 12:12 durch Orri Freyr Þorkelsson

Ein gänzlich anderer Wurftyp, da hat Emil Nielsen noch nicht das nötige Feintuning: Auch im zweiten Anlauf zirkelt Þorkelsson den Siebenmeter, dieses Mal mit einem Kopfroller, in die Maschen.

26′ Gelbe Karte für Snorri Guðjónsson (Island)

Fürs lautstarke Meckern sprechen die Schiedsrichter den gelben Karton als Verwarnung aus.

26′ Tor für Dänemark, 12:11 durch Jóhan Hansen

Den nächsten Siebenmeter übernimmt Rechtsaußen Jóhan Hansen, einmal angetäuscht, bringt der Linkshänder die Kugel mit einem Aufsetzer durch die Beine von Viktor Hallgrímsson.

25′ Das ist ein unglaublich intensives Spiel, auf enorm hohem Niveau treffen hier bei tempostarke Teams aufeinander, die mit viel Zug in die Tiefe sich immer wieder im Eins gegen Eins durchsetzen.

25′ Tor für Dänemark, 11:11 durch Mathias Gidsel

Doch nur wenige Sekunden später klingelt es auf der anderen Seite, Gidsel legt im erweiterten Gegenstoß nach.

25′ Tor für Island, 10:11 durch Orri Freyr Þorkelsson

Kurzer Führungswechsel...

24′ 7-Meter verworfen von Emil Jakobsen (Dänemark) Flattern da die Nerven? Auch Emil Jakobsen lässt im dritten Anlauf schon den zweiten Siebenmeter aus, Viktor Hallgrímsson guckt den ball erfolgreich über die Latte.

23′ Die Hausherren kommen druckvoll aus der Auszeit, ein cleveres Kreuz mit einem Doppelpass im Zentrum, Saugstrup zieht weg und steht auf einmal knochenfrei am Sechser. Doch die Isländer setzen sofort nach im Tempospiel, Gisli Kristjánsson behauptet sich über die rechte Seite zwischen Halb und Außen.

23′ Tor für Island, 10:10 durch Gisli Kristjánsson



23′ Tor für Dänemark, 10:9 durch Magnus Saugstrup Jensen



23′ Knapp acht Minuten vor der Pause bittet Dänemark-Coach Nikolaj Jacobsen zu seiner ersten Auszeit! Noch mühen sich seine Mannen, kommen nicht in das gewohnte Tempospiel. Da gilt es jetzt nachzusteuern und die Direktiven für das Positionsspiel vorzugeben.

22′ Tor für Island, 9:9 durch Orri Freyr Þorkelsson

Im dritten Anlauf übernimmt den Linksaußen die Verantwortung. Mit dem Pfiff scort Þorkelsson mit einem lockeren Gegendreher, davon schien Emil Nielsen durchaus überrascht.

21′ Wird es jetzt ein Spiel der Torhüter? Auch Keeper Viktor Hallgrímsson verbucht seine zweite Parade, mit langem Bein beißt er den Wurf von Niclas Kirkeløkke ins lange Eck ab.

20′ So langsam übernimmt der amtierende Weltmeister hier die Spielkontrolle. Die Abwehr verschiebt jetzt deutlich agiler zur Ballseite macht die Räume eng für die isländischen Zweikampfkünstler. So muss sich Janus Smárason im Zeitspiel eine durchwachsene Wurfchance nehmen, da ist wieder Keeper Emil Nielsen zur Stelle.

19′ Tor für Dänemark, 9:8 durch Simon Pytlick

Mit einem 3:0-Lauf sichern sich die Dänen hier die erste eigene Führung!

19′ Das ist eine durchaus spannende Statistik: Die Isländer haben eine durchschnittliche Angriffsdauer von 49 Sekunden, die Dänen hingen warten bisher nur mit 28 Sekunden auf. Zwei völlig verschiedene Spielanlagen, beides führte bisher zu acht Treffern.

18′ 7-Meter verworfen von Ómar Ingi Magnússon (Island) Jetzt patzt auch noch der bisher so sichere Magnússon! Auch das zweite Duell aus sieben Metern entscheidet Torwart Emil Nielsen zu seinen Gunsten, mit dem rechten Knie lenkt er den Ball an den Pfosten.

17′ Nach einer guten Viertelstunde kommt dann auch Island-Keeper Viktor Hallgrímsson zu seiner ersten Parade. Nachdem sich Pytlick einen etwas überhasteten Wurf aus der zweiten Reihe nimmt, sind die Isländer im Ballbesitz.

16′ 7-Meter verworfen von Viggó Kristjánsson (Island) Dann ist es an Torhüter Emil Nielsen hier das nächste Ausrufezeichen zu setzen! Im Siebenmeterduell setzt Viggó Kristjánsson seinen Abschluss zu unplatziert, der dänische Schlussmann ist mit dem rechten Arm zur Stelle.

15′ Tor für Dänemark, 8:8 durch Simon Pytlick

Die Gastgeber spielen die Überzahl auf den Punkt runter, das kongeniale Duo aus Gidsel und Pytlick filetiert die Abwehr förmlich. Mit langen Schritten zieht der Flensburger ebenfalls zum Durchbruch und behält die Nerven vor Viktor Hallgrímsson.

14′ Tor für Dänemark, 7:8 durch Mathias Gidsel

In Überzahl gehen die Dänen gewohnter maßen auf das Sieben gegen Fünf, mit einer starken Sperre von Saugstrup ist der Weg für den Superstar frei zum Tor.

14′ 2 Minuten für Elliði Snær Viðarsson (Island)

Bisher machen die norwegischen Unparteiischen einen überragenden Job: Mit klarer Linie und guter Kommunikation lassen sie sich nicht von der Kulisse beeindrucken. Nach einem harten Schlag von Viðarsson gegen den hals von Gidsel wird es nach Ansicht des Videobeweises die nächste Zeitstrafe.

13′ Tor für Island, 6:8 durch Odinn Rikhardsson

Mit viel Tempo in den Pässen und breiter Spielanlage räumen die Isis bis auf die rechte Außenbahn ab, Rikhardsson zirkelt das Spielgerät ins lange Eck.

13′ Tor für Dänemark, 6:7 durch Mathias Gidsel

So nach und nach stabilisiert sich die Abwehr der Skandinavier, setzt Ballhalter Smárason unter Druck und provoziert den nächsten Turnover, Gidsel marschiert in den Gegenstoß und markiert den Anschlusstreffer.

12′ Auch das Spiel der Torhüter ist es noch nicht, gegen die zahlreichen Durchbrüche und Würfe aus der Nahwurfzone können weder Emil Nielsen, noch Viktor Hallgrímsson bisher etwas ausrichten.

11′ 7-Meter verworfen von Emil Jakobsen (Dänemark) Aber auch auf der anderen Seite ist der Pfosten im Weg. Jakobsen führt sein übliches Tänzchen durch, guckt Keeper Viktor Hallgrímsson gut aus, trifft unten rechts aber nur das Aluminium.

11′ Ist das bitter! Janus Smárason gewinnt den Zweikampf gegen die Hand, setzt sich zum Sechser durch, doch sein platzierter Abschluss scheitert gleich doppelt am Innenpfosten.

10′ Tor für Island, 5:7 durch Ómar Ingi Magnússon

Rums! Da bleibt die dänische Abwehr viel zu passiv, Magnússon kann bis auf acht Meter heran kommen und drischt den Schlagwurf ins rechte Eck.

9′ Tor für Dänemark, 5:6 durch Rasmus Lauge

Der Routinier geht voran! Mit langen Schritten tankt sich Lauge über die rechte Seite durch, in Schräglage wickelt der Spielmacher die Kugel in die Maschen.

9′ Die Isländer bauen auf einen überragenden Rückzug, unterbinden den Gegenstoß und zwingen die Hausherren in den Positionsangriff.

8′ Tor für Dänemark, 4:6 durch Simon Hald

In Gleichzahl geht dann alles einfacher, Hald löst sich gut aus der Sperre, bekommt den Assist von Gidsel und scort aus zentraler Position mit einem Wurf ins rechte Eck.

7′ Das ist, auch ob der zwei Zeitstrafen, ein perfekter Start für Island! Früh ist der amtierende Weltmeister hier unter Druck.

7′ Tor für Island, 3:6 durch Ómar Ingi Magnússon

In zweifacher Unterzahl mühen sich die Gastgeber, streuen den nächsten Ballverlust ein. Das bestraft erneut Magnússon mit seinem dritten Treffer in Folge, dieses Mal ins leere Tor.

6′ Tor für Island, 3:5 durch Ómar Ingi Magnússon

In doppelter Überzahl ist der Angriff fast nur noch Formsache. Wieder ist es der Magdeburger Linkshänder, der sich über die rechte Seite durchsetzt und die erste Zwei-Tore-Führung markiert.

5′ 2 Minuten für Magnus Saugstrup Jensen (Dänemark)

Im dänischen Kader sind nach den Verletzungen von Jørgensen und Bergholt nur noch zwei Kreisläufer über. Nach dem überharten Bodycheck gegen Viðarsson sieht auch Saugstrup seine erste Zeitstrafe.

5′ Tor für Island, 3:4 durch Ómar Ingi Magnússon

Was für ein Zweikampf! Magnússon kommt mit voller Dynamik, lässt Lauge komplett stehen und setzt sich mit viel Elan zum Sechser durch, ehe der Linkshänder das Leder unter die Latte schweißt.

5′ 2 Minuten für Simon Hald (Dänemark)

Auch die erste Zeitstrafe lässt nicht lange auf sich warten: Abwehrchef Simon Hald bleibt zu lange im Trikot hängen und muss für 120 Sekunden auf die Bank.

4′ Tor für Dänemark, 3:3 durch Mathias Gidsel

Auch der Welthandballer ist im Glück: Das war nah dran am Schrittfehler, am Ende gewinnt Gidsel den Zweikampf gegen die Hand, tankt sich zwischen Halb und Außen durch und setzt die Pille in die lange Ecke.

4′ Tor für Island, 2:3 durch Janus Smárason

Mit etwas Glück trudelt der Schlagwurf vom Pfosten in die Maschen.

2′ Das Spiel macht nur eine kurze schöpferische Pause, die Isländer strukturieren ihr Positionsspiel. Die Dänen hingegen drücken mächtig aufs Gaspedal, räumen schwungvoll über die linke Seite ab.

2′ Tor für Dänemark, 2:2 durch Emil Jakobsen



2′ Tor für Island, 1:2 durch Janus Smárason



2′ Tor für Dänemark, 1:1 durch Emil Jakobsen

Auch die Dänen kommen schnell zum ersten Treffer, Linksaußen Jakobsen setzt den Siebenmeter mit einem Aufsetzer unter dem Bein von Keeper Viktor Hallgrímsson hindurch.

1′ Tor für Island, 0:1 durch Elliði Snær Viðarsson

Der Kreisläufer aus Gummersbach eröffnet den Torreigen.

1′ Wer wird der Finalgegner von Deutschland? Das dänische Publikum hält den Druck von Beginn an hoch und pfeift den isländischen Angriff aus.

1′ Los geht’s, das zweite Halbfinale zwischen Dänemark und Island ist eröffnet.

1′ Spielbeginn

Dänemark geht als Favorit in das Halbfinale, doch gegen körperlich robuste und emotionale Isländer dürfte das kein Selbstläufer werden, sollten die Insulaner einen Sahnetag erwischen. Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen und der Sportlergruß, dann fliegt gleich der Ball.

Die Insulaner zeigten bisher stark schwankende Leistungen in diesem Turnier. Nach starker Vorrunde mit souveränen Auftritten gegen Italien und Polen sorgte für beruhigte Gemüter, der Abschluss beim 24:23-Sieg gegen Ungarn war dann allerdings eher glücklich. Mit zwei Punkten im Gepäck waren die Nordlichter dann also bereit nach einer ganz großen Chance zu greifen: In einer durchaus machbaren Hauptrunde sollte der erste Halbfinaleinzug seit 16 Jahren gelingen, der Weg dahin war allerdings ein Holpriger, obwohl die Isländer mit zahlreichen Bundesligastars gespickt sind. Eine knappe Niederlage gegen Kroatien, bloß ein Remis gegen die Schweiz, was das Team von Trainer Gudjonsson fast das Weiterkommen gekostet hätte, eine solide Steigerung gegen Slowenien und: Die beste Turnierleistung der Insulaner gegen Schweden. Mit 35:27 zeigten die Isis dem Co-Gastgeber seine Grenzen auf, mit der Leidenschaft und Physis, sowie einem starken Torhüter könnten die Isländer auch Topfavorit Dänemark heute gefährlich werden.

Dass mit dem Erreichen des Halbfinals kein Team mehr ohne Niederlage in diesem Turnier da steht, ist schon durchaus als Überraschung zu werten. Nach Jahren der Dominanz im Welthandball fehlt der frenetischen dänischen Handballnation noch der Europameistertitel in der großen Sammlung. Zuletzt konnten die Skandinavier den Titel 2012 gewinnen, es sollten Frankreich, Deutschland, Spanien und Schweden folgen, die in den folgenden Jahren den Titel für sich beanspruchen konnten. Doch auch in diesem Jahr scheint der amtierende Weltmeister und Olympiasieger durchaus verwundbar: Mit der 29:31-Niederlage gegen Portugal zum Ende der Vorrunde dürften die Wenigsten gerechnet haben. Und auch gegen Deutschland und Frankreich waren die Auftritte offensiv wie defensiv bei weitem nicht so leichtgängig. Doch mit 15.000 Fans in Herning soll heute der vorletzte Schritt zum ultimativen Endspiel gemacht werden. Einmal mehr stehen die Superstars Mathias Gidsel und Simon Pytlick im Rampenlicht, doch mit Island wartet ein unangenehmer Gegner.

Am 16. Turniertag ist es soweit: Es stehen die großen Entscheidungen im Kampf um den Titel des Europameisters, sowie die Medaillen an. Auch in diesem Jahr stellten sich 24 Teams der Herausforderung: Über sechs Vorrundengruppe zogen jeweils die Erst- und Zweitplatzierten in die Hauptrunde ein. Diese sollte zahlreiche Überraschungen bereithalten, nach kräftezehrenden Tagen voller Einsatz für die Nationalfarben, sind nun die besten vier Mannschaften gefunden. Neben Topfavorit und Gastgeber Dänemark gelang es auch der deutschen Mannschaft sich für die Runde der letzten Vier zu qualifizieren. Aus der anderen Hälfte des Turnierbaums sicherten sich Kroatien und Island das Halbfinalticket, damit wurden mehrere hochkarätige Anwärter auf eine Medaille frühzeitig ausgestochen. So sind mit Frankreich und Schweden die beiden Sieger der letzten EM-Auflagen bereits ausgeschieden aus dem Medaillenrennen. Es wartet heute das achte Turnierspiel in gut zwei Wochen auf: Welche Mannschaft kann auf den Zielgeraden des Turniers nochmal über sich hinaus wachsen und heute einen großen Schritt Richtung EM-Titel machen?

Hallo und herzlich willkommen zur Handball-Europameisterschaft! Im zweiten Halbfinale stehen sich die dänische Nationalmannschaft und die Auswahl Islands gegenüber, Anwurf ist in der Jyske Bank Boxen zu Herning um 20:30 Uhr!

60′ Fazit:

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt ihr Halbfinale am Ende souverän gegen Kroatien mit 31:28 und kämpft damit am Sonntag um den EM-Titel. Kroatien kann nach der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr nicht den Finaleinzug eintüten, es bleibt am Sonntag nur das Spiel um Bronze. Von Beginn an überzeugten beide Teams mit gnadenlosen Tempospiel, in den Positionsangriffen hingegen mühten sich beide Teams gegen griffige Abwehrreihen und gut aufgelegte Torhüter. Im ersten Durchgang wechselte die Führung noch hin und her, abhängig von Fehlwürfen und Turnovern. Im zweiten Durchgang startete die deutsche Mannschaft furios, mit einem 5:1-Lauf stellte das Team von Bundestrainer Alfreð Gíslason die Weichen Richtung Finale. Die Osteuropäer hingegen blieben immer wieder im Block hängen, dazu konnte Keeper Andreas Wolff das Torwartduell klar für sich entscheiden, wurde mit 13 Paraden MVP des Spiels. Zwar steckten die Mannen von Coach Dagur Sigurðsson nicht auf, doch auf weniger als zwei Tore sollte der Abstand nicht mehr schrumpfen. Am Ende ist das eine starke zweite Hälfte, die hier den Unterschied macht, im Abendspiel zwischen Dänemark und Island werden dann die Kontrahenten für die Medaillenspiele am Sonntag ermittelt. Einen schönen Abend noch!

60′ Spielende

60′ Wolff zeichnet sich nochmal mit einer Parade, dann ist es geschafft: Die deutsche Mannschaft steht im Endspiel um die Europameisterschaft!

60′ Tor für Deutschland, 31:28 durch Renars Uscins

Deckel drauf! Uscins hämmert den Ball aus acht Metern mit etwas Glück ins Torwarteck von Dominik Kuzmanović, doch der Ball trudelt über die Linie.

60′ Es sind nicht mal mehr 60 Sekunden auf der Uhr, da nimmt Bundestrainer Alfreð Gíslason seine letzte Auszeit! Es braucht noch ein Tor, dann steht die deutsche Mannschaft sicher im Finale. Doch noch lassen die Kroaten nicht locker, pressen jetzt noch höher gegen den Ball.

59′ Tor für Kroatien, 30:28 durch Marin Jelinić

Die Kroaten drücken nach vorne, nehmen den schnellen Abschluss über die linke Außenbahn.

59′ Mit viel Geduld hält die deutsche Mannschaft den Ball in den eigenen Reihen, doch selbst der Fehlpass von Lichtlein dürfte bei der Führung und nur noch anderthalb Minuten vor dem Ende ins Kontor fallen.

58′ Tor für Kroatien, 30:27 durch Tin Lučin

Im Sieben gegen Sechs kommt Lučin über die linke Seite zwischen Halb und Außen zum Durchbruch und markiert den erneuten Drei-Tore-Abstand.

58′ Tor für Deutschland, 30:26 durch Lukas Zerbe

Nächster Siebenmeter, nächster Treffer! Dieses Mal versucht sich Dominik Kuzmanović, kann den Einschlag auf halblinker Höhe aber auch nicht verhindern.

58′ Mit ganz viel Fortune! Köster zieht eine überragende Kreuzung an, Uscins kommt hinten rum, räumt dabei aber zwei Gegenspieler ab. Da hätte man auch auf ein Offensivfoul entscheiden können, doch Mertens bekommt den Abschluss, zieht den Siebenmeter, weil vor ihm alles voll ist im Sechser.

57′ Jetzt kommt auch noch Glück dazu! Nach einem Turnover von Juri Knorr geht es in den Gegenstoß, doch David Mandić setzt den Konter neben den Kasten und muss anschließend erneut behandelt werden.

57′ Tor für Kroatien, 29:26 durch Tin Lučin

Der Vorsprung schmilzt und schmilzt auf der Zielgeraden, auch weil Tin Lučin den zweiten Strafwurf in Folge einnetzt. Mit einem Aufsetzer ins linke Eck ist Andi Wolff ein zweites Mal überwunden.

57′ Dabei ist Andreas Wolff weiter ein sicherer Rückhalt, mit zwölf Paraden und 37% Fangquote könnte der DHB-Keeper auch heute wieder zum Matchwinner werden.

56′ Auf der einen Seite schießt Uscins die Pille deutlich über den Kasten, auf der anderen Seite bekommen die Kroaten für einen misslungenen Kempaversuch noch einen Freiwurf.

55′ Tor für Kroatien, 29:25 durch Zlatko Raužan

Die Kroaten lassen sich hier nicht abschütteln, über den Kreis ist Raužan erfolgreich.

54′ Tor für Deutschland, 29:24 durch Lukas Zerbe

Nachdem Lichtlein den letzten Siebenmeter hat liegen lassen, so übernimmt Zerbe jetzt die Verantwortung an der Linie. Im Duell gegen Keeper Matej Mandić setzt der Linkshänder die Harzkugel sicher unten links mit Hilfe des Pfostens hinter die Linie.

53′ Tor für Kroatien, 28:24 durch Tin Lučin

Im dritten Anlauf sitzt dann der erste Siebenmeter! Dieses Mal hat Andreas Wolff keine Chance die Kugel abzuwehren, der Wurf von Lučin geht zu platziert über seinen Kopf hinweg in die Maschen.

52′ Tor für Deutschland, 28:23 durch Lukas Mertens

Wieder ist es ein leichter Ballverlust von Luka Cindrić beim Versuch eines Kreisanspiels. Das bestraft die deutsche Mannschaft sofort, Mertens trifft ins leere Tor.

52′ Wird die Partie jetzt doch nochmal spannend? Alles steuert hier gerade auf eine packende Crunchtime zu, auch weil Mertens den Ball vertändelt und Zerbe einen freien Wurf gegen Matej Mandić vergibt.

51′ Zehn Minuten vor dem Ende ruft Bundestrainer Alfreð Gíslason seine Mannen zum zweiten Team-Timeout zusammen. Mertens bekommt den Auftrag, dass Rechtsaußen Šoštarič keinen Abschluss mehr bekommen soll.

50′ Tor für Kroatien, 27:23 durch Mario Šoštarič

Und nochmal über rechts, Šoštarič verkürzt auf vier Tore.

49′ Tor für Kroatien, 27:22 durch Mario Šoštarič

Auch die Kroaten entdecken jetzt die breite Spielanlage für sich, der sehr sichere Rechtsaußen Šoštarič scort ohne Probleme in die kurze Ecke.

49′ Die Kroaten müssen viel investieren für ihre Treffer, Klarica feuert aus der zweiten Reihe. Sofort setzt Fischer nach, trifft vom Anwurf weg ins leere Tor. Gute elf Minuten vor dem Ende nimmt Kroatiens Trainer Dagur Sigurðsson dann seine letzte Auszeit!

49′ Tor für Deutschland, 27:21 durch Justus Fischer



49′ Tor für Kroatien, 26:21 durch Luka Lovre Klarica



48′ 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland) Torwart Matej Mandić verbucht die erste Parade für seine Farben und nimmt Lichtlein seinen dritten Siebenmeterversuch ab.

48′ 2 Minuten für Filip Glavaš (Kroatien)

Der Abwehrspieler ist komplett überrascht von dem Pass. Aus der Bedrängnis spielt Uscins das Leder raus in die linke Ecke, der Abwehrspieler läuft dann durch den Kreis und räumt den anlaufenden Dahmke ab.

48′ Monsterparade Andreas Wolff! Vorne müht sich die deutsche Mannschaft jetzt, streut wiederholt Nachlässigkeit ein. So geht Rechtsaußen in den pfeilschnellen Gegenstoß, doch Deutschlands Keeper beißt den Konter mit dem linken Bein ab. Den Abpraller rettet Dahmke mit einem Hechtsprung vor dem Aus.

47′ Tor für Kroatien, 26:20 durch Luka Lovre Klarica



46′ Nach einer überragenden Viertelstunde streut die DHB-Truppe vorne auch einen leichtfertigen Ballverlust ein. Fischer verspringt der Ball, sowas gilt es die nächsten Minuten trotzdem einzustellen.

45′ Auch wenn Dahmke nach Einläufer an den Kreis keinen Foulpfiff bekommt, so holt such der Mittelblock den nächsten Ball direkt wieder. Köster provoziert den Turnover bei Cindrić, damit steuert die DHB-Auswahl hier klar aufs Finale zu.

44′ 7-Meter verworfen von Filip Glavaš (Kroatien) Auch der zweite Siebenmeter findet nicht sein Ziel! Erst scheiterte Šoštarič in der ersten Halbzeit an Wolff, jetzt trifft der zweite Rechtsaußen Filip Glavaš nur das linke Lattenkreuz.

43′ Tor für Deutschland, 26:19 durch Lukas Zerbe

Ist das stark! Auch in Drucksituationen behält das deutsche Team die Nerven und die Übersicht, von der halblinken Seite schickt Köster den Expresspass auf die rechte Außenbahn. Zerbe bekommt den großen Winkel, der Mann vom THW Kiel setzt den Aufsetzer durch die Hosenträger von Matej Mandić.

42′ Tor für Kroatien, 25:19 durch Zlatko Raužan

Auch die Mannen von Übungsleiter Dagur Sigurðsson suchen jetzt vermehrt den Abschluss über den Kreis, Raužan behauptet sich in der Sperre und scort mit einem Aufsetzer.

41′ Tor für Deutschland, 25:18 durch Johannes Golla

Aus fast 15 Metern spielt Knorr aus dem Stand einen scharfen Pass an den Kreis. Mit einer explosiven Drehung drückt sich Golla am Gegenspieler vorbei in den Kreis und markiert die erneute Sieben-Tore-Führung.

41′ Tor für Kroatien, 24:18 durch Zlatko Raužan



40′ Tor für Deutschland, 24:17 durch Julian Köster

Aus der zweiten Riehe steigt Köster hoch und hämmert das Leder unbedrängt unten rechts in die Ecke.

39′ Tor für Deutschland, 23:17 durch Lukas Mertens

Doch sofort setzt das deutsche Team im Tempospiel nach, einmal mehr ist Mertens auf der linken Außenbahn der Zielspieler.

39′ Tor für Kroatien, 22:17 durch Diano Neris Cesko

Seit über sieben Minuten sind die Kroaten ohne eigenen Treffer, dann beendet der Linkshänder den Negativlauf.

38′ Nach nicht mal neun Minuten muss Kroatiens Trainer Dagur Sigurðsson zum zweiten Mal auf den Buzzer drücken. Früh liegt der Vize-Weltmeister im zweiten Durchgang mit sechs Toren zurück, da muss definitiv nachjustiert werden.

38′ Tor für Deutschland, 22:16 durch Juri Knorr

Hinten holt Andreas Wolff den nächsten Rückraumwurf von Tin Lučin raus, im Gegenzug schmeißt Knorr das Spielgerät aus der zweiten Reihe unter die Latte.

37′ Tor für Deutschland, 21:16 durch Johannes Golla

Wieder ist Köster der Ausgangspunkt in der zweiten Welle, gewinnt den Zweikampf zur Hand, zieht den zweiten Gegenspieler und bringt das Leder trotzdem noch vor dem Stoppfoul weiter. Knorr braucht seinem Kapitän nur noch den Steckpass zu servieren, Golla wuchtet die Kugel in die Maschen.

36′ Das deutsche Team startet wie entfesselt in den zweiten Durchgang, die Abwehr treibt die Kroaten förmlich zur Weißglut.

35′ Tor für Deutschland, 20:16 durch Lukas Mertens

Das ist jetzt mit Überzeugung und Mut in die Tiefe gespielt. Knorr und Köster machen den Ball schnell, räumen bis in die letzte Stufe ab, Mertens zirkelt das Leder flach ins lange Eck.

35′ Kreisläufer Justus Fischer verbucht mittlerweile schon vier Blocks, das ist eine überragende Quote.

34′ Im Positionsspiel steht die deutsche Abwehr weiter fulminant: Mit zwei geblockten Würfen von Martinović und Lučin kommt kein Ball mehr aufs Tor. Es folgt das nächste Zeitspiel, wieder ist der überragende Mittelblock um Fischer, Golla und Langhoff mit langen Armen zur Stelle.

33′ Tor für Deutschland, 19:16 durch Johannes Golla

Da ist die erste Drei-Tore-Führung! Golla sammelt im Sechs gegen Sechs vor sich den Ball ein, mit dem Steal geht es auf Konterreise, der Kapitän scort unten rechts ins Eck.

32′ Tor für Deutschland, 18:16 durch Renars Uscins

Doch im erweiterten Gegenstoß hat die deutsche Mannschaft sofort eine schnelle Antwort parat, Uscins bricht über die rechte Seite durch.

32′ Tor für Kroatien, 17:16 durch David Mandić

Mit einem herrlichen Dreher bringt der Linksaußen der MT Melsungen den Ball zwischen den Beinen von Wolff in die Maschen.

31′ Die Osteuropäer wechseln zur Pause den Torwart zwischen den Pfosten übernimmt nun der Magdeburger Matej Mandić.

31′ Rein in die zweite Hälfte! Kommt Kroatien hier nochmal in den Genuss einer eigenen Führung oder bringt Deutschland den knappen Vorsprung ins Ziel?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Die DHB-Auswahl geht mit einer knappen 17:15-Führung gegen Kroatien in die Halbzeitpause. Nach einem kurzen Abtasten im Positionsspiel, bei dem sich beide Seiten durchaus schwer taten, nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Binnen einer Minuten kamen gleich mal vier Treffer zustande, das Tempospiel war das Mittel der Wahl. Stets wechselte die Führung, in Front war die Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt weniger Turnover und Fehlwürfe zu verzeichnen hatte. Über die gesamte Halbzeit war es ein überraschend faires Spiel, das bisher ohne Zeitstrafe auskommt. Sobald es dem Team von Bundestrainer Alfreð Gíslason gelang die Kroaten ins Positionsspiel zu zwingen, hatte die Balkantruppe Probleme. Für stellte Kroatien-Coach Dagur Sigurðsson auf das Sieben gegen Sechs um, mit den Rückraumshootern in ihren Reihen fanden die Kroaten gute Lösungen, fingen sich aber auch immer wieder Treffer ins leere Tor. So nimmt die deutsche Mannschaft einen knappen Vorsprung mit in die zweiten 30 Minuten, doch noch ist hier alles offen. Bis gleich!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Beide Teams schießen munter aus der zweiten Reihe, doch die Keeper Kuzmanović und Wolff stehen ihren Mann.

29′ Noch gab es keine Zeitstrafe, bisher ist es ein überraschend faires Duell mit viel Tempo und langen Angriffen, jedoch ohne Härte. Dazu haben die Deutschen jetzt auch etwas Spielglück, Kreisläufer Veron Načinović trifft frei aus sechs Metern gegen Andi Wolff nur die Latte.

29′ Tor für Deutschland, 17:15 durch Julian Köster

Nächster Steal über Zerbe, Köster trifft ins leere Tor.

28′ Gut zwei Minuten vor der Pause bittet Kroatiens Trainer Dagur Sigurðsson zu seinem ersten Team-Timeout! Jetzt braucht es auch defensiv, wie offensiv Lösungen, es bleibt im Angriff aber beim Sieben gegen Sechs.

28′ Tor für Deutschland, 16:15 durch Franz Semper

Die Osteuropäer stellen ihre Defensive um, doch Knorr überblickt die Situation sofort, drückt den Innenblock tief und ermöglicht Semper den Schuss über den Block.

27′ Tor für Kroatien, 15:15 durch Veron Načinović

So schnell sind die Kroaten wieder auf Tuchfühlung! In der zweiten Welle treibt Routinier Luka Cindrić die Kugel nach vorne, findet das Timing für den Pass zu Kreisläufer Načinović.

26′ Tor für Kroatien, 15:14 durch Luka Lovre Klarica



26′ Tor für Deutschland, 15:13 durch Lukas Zerbe

Ohne Zeitspiel räumt die DHB-Auswahl dann gekonnt in die letzte Stufe ab. Zerbe bleibt der sichere Verwerter auf der rechten Außenbahn und klinkt das Leder mit einem Aufsetzer im kurzen Eck ein.

26′ Was für eine knappe Kiste! Miro Schluroff sucht die Wurfaktion gegen den ganzen kroatischen Block, doch Torwart Dominik Kuzmanović lenkt den Ball gerade noch an den Pfosten, den Abpraller sichert aber Mertens auf der linken Seite.

25′ Was für ein Pfund! Über die linke Seite steigt Ivan Martinović aus der zweiten Reihe hoch, Schlussmann Andreas Wolff packt einen bockstarken Reflex aus und lenkt das Leder mit dem rechten Arm über die Latte. Mit noch zwei Pässen im Zeitspiel bittet Bundestrainer Alfreð Gíslason dann im Gegenzug zu seiner ersten Auszeit!

24′ Da kommt Deutschland mit etwas Glück unbeschadet davon! Im Kampf um den Ball treffen erneut David Mandić und Juri Knorr hart aneinander, auch Mertens trifft den Kroaten noch leicht im Gesicht. Doch die Schiedsrichter belassen es bei einem handelsüblichen Zweikampf.

24′ Tor für Deutschland, 14:13 durch Justus Fischer

Mit ganz viel Dusel! Erst scheitert Knorr noch am linken Pfosten, holt sich beim Sprungball aber den Abpraller. Aus spitzem Winkel findet Deutschlands Regisseur dann den freien Kreisläufer, Fischer scort frei aus sechs Metern.

23′ Tor für Deutschland, 13:13 durch Nils Lichtlein

Was für ein starker Siebenmeter! Lichtlein übernimmt die Verantwortung, schickt Keeper Dominik Kuzmanović auf die falsche Fährte. Mit einem hoch gezogenen Wurf am Kopf vorbei markiert der junge Berliner den Ausgleich.

23′ Tor für Kroatien, 12:13 durch Ivan Martinović



22′ Tor für Deutschland, 12:12 durch Justus Fischer

Mit viel Übersicht wirft Fischer vom Anwurf weg aufs leere Tor, dieses Mal kommt Kroatiens Schlussmann Dominik Kuzmanović einen Moment zu spät, um den Einschlag noch zu verhindern.

21′ Tor für Kroatien, 11:12 durch Tin Lučin

Einmal mehr steht Deutschland gegen den Rückraumwurf zu passiv, Andi Wolff entscheidet sich frühzeitig für das falsche Eck.

21′ Ein großes Problem im deutschen Spiel sind die Abpraller. Bereits drei Mal gingen die zweiten Bälle an die Kroaten, da ist noch Nachbesserungsbedarf.

20′ Tor für Deutschland, 11:11 durch Juri Knorr

Deutschlands Regisseur ist weiter gut im Spiel und nimmt offensiv eine tragende Rolle ein. Sobald die Abwehr gegen Knorr zu passiv bleibt, feuert der DHB-Lenker aus neun Metern rechtsseitig auf den Kasten.

20′ Tor für Kroatien, 10:11 durch Luka Lovre Klarica

Im Sieben gegen Sechs machen die Kroaten den Ball schnell, Klarica steigt aus einem Schritt hoch und schraubt das Leder unter den Querbalken.

19′ Tor für Kroatien, 10:10 durch Tin Lučin



18′ Tor für Deutschland, 10:9 durch Lukas Zerbe

Führungswechsel! Die Kroaten versuchen sich im Sieben gegen Sechs, nach einem Ballverlust dauert der Wechsel zu lang. Knorr spielt vom Einwurf weg den weiten Pass auf Zerbe, der Rechtsaußen hat dann aus sechs Metern leichtes Spiel.

17′ Tor für Deutschland, 9:9 durch Justus Fischer

Wieder ist es Spielmacher Knorr, der die Abwehr auseinander spielt und selbst noch unter Druck den Steckpass an den Kreis findet.

17′ Tor für Kroatien, 8:9 durch Luka Lovre Klarica



16′ Tor für Deutschland, 8:8 durch Juri Knorr

Schritte-verdächtig hämmert Knorr das Leder aus dem Lauf in das rechte Kreuzeck.

16′ Tor für Kroatien, 7:8 durch Ivan Martinović

Zwei Mal hintereinander ist es die individuelle Klasse des Rückraumshooters: Ein starker, gewonnener Zweikampf gegen die Hand und ein Steal, der im Gegenstoß endet.

15′ Tor für Kroatien, 7:7 durch Ivan Martinović



14′ Gelbe Karte für Marko Mamić (Kroatien)

Für ein Fußspiel holen die Unparteiischen die nächste gelbe Karte aus dem Köcher.

13′ Doch auch die DHZB-Auswahl findet gegen die offensive 5:1-Abwehr mit Marko Mamić auf der Spitze keine Lösung. Im Zeitspiel muss Juri Knorr einen schweren Wurf aus zehn Metern gegen den Block nehmen, der Abschluss landet links neben dem Kasten.

12′ Im gebundenen Spiel mühen sich beide Seiten weiter zum Torerfolg zu kommen. Der kompakte Defensivverbund mit Andi Wolff dahinter steht derart kompakt, dass es einen Verzweifelungswurf von Ivan Martinović braucht.

11′ 7-Meter verworfen von Mario Šoštarič (Kroatien) Erster Siebenmeter für die Kroaten und Andreas Wolff setzt das nächste Ausrufezeichen! Einmal angetäuscht, versucht sich Rechtsaußen Šoštarič mit einem Wurf unten rechts in die Ecke. Den Braten hat Deutschlands Schlussmann gerochen und lenkt das Spielgerät ins Toraus ab.

11′ Gelbe Karte für Matthes Langhoff (Deutschland)

Für einen leichten Stoß in der Luft gegen die Hüfte von Mateo Maraš gibt es die nächste Verwarnung.

11′ Tor für Deutschland, 7:6 durch Julian Köster

Nächster Ballgewinn, nächster Treffer aus dem Gegenstoß.

10′ Gelbe Karte für Johannes Golla (Deutschland)

Für ein Ziehen am Trikot verteilen die Unparteiischen den ersten gelben Karton.

10′ Tor für Deutschland, 6:6 durch Renars Uscins

Ist das stark! Mit Bewegung ohne Ball zieht Uscins über die Mitte, steigt aus fast zehn Metern hoch und hämmert die Kugel gegen die Laufrichtung oben rechts in den Winkel.

9′ Tor für Kroatien, 5:6 durch Veron Načinović



9′ Tor für Deutschland, 5:5 durch Lukas Zerbe

Die deutschen Außen sind weiter voll auf der Höhe, Zerbes Flugshow endet mit einem starken Abschluss ins lange Eck.

8′ Tor für Kroatien, 4:5 durch Veron Načinović

Der Kreisläufer vom THW Kiel sammelt den Pfosten-Abpraller von Maraš ein und scort frei aus sechs Metern.

7′ Tor für Deutschland, 4:4 durch Renars Uscins

Vorne läuft der Ball schnell, Köster und Knorr tragen die Kugel über die linke Seite bis zur letzten Passstation. Mertens legt aus gutem Winkel dann den Kempa für Uscins auf, das erste Highlight gehört der deutschen Mannschaft.

7′ Im gebundenen Spiel steht die deutsche Abwehr, dahinter kommt Andi Wolff ebenfalls bestens ins Spiel. Mit der zweiten Parade gegen Ivan Martinović holt sich die DHB-Auswahl den Ball zurück.

6′ Der Mandić-Knorr-Zweikampf scheint Spuren hinterlassen zu haben, David Mandić humpelt zur Bank, das sah überhaupt nicht rund aus. An der Stelle gute Besserung!

5′ Tor für Kroatien, 3:4 durch Tin Lučin

Weiter gibt es keine Pausen in der Partie, nachdem sich Golla in den Kreis wuchtet und den Ball über die Linie drückt, feuert Lučin gewaltig aus der zweiten Reihe.

4′ Nach einem kurzen Abtasten im Positionsspiel gehen beide Teams mit brachialem Tempo in die zweite Welle. Der Rückzug passt auf beiden Seiten nicht, so fallen die Tore hier im Sekundentakt.

4′ Tor für Deutschland, 3:3 durch Johannes Golla



4′ Tor für Kroatien, 2:3 durch Mario Šoštarič



4′ Tor für Deutschland, 2:2 durch Juri Knorr



4′ Tor für Kroatien, 1:2 durch Ivan Martinović



3′ Tor für Deutschland, 1:1 durch Lukas Mertens

Doch auch die deutsche Mannschaft setzt über die schnelle Mitte nach, nutzt die kurzzeitige Überzahl, räumt auf den linken Flügel ab. Mertens verbucht den ersten Treffer mit einem Aufsetzer ins kurze Eck.

3′ Tor für Kroatien, 0:1 durch Ivan Martinović

Nach einem Ballgewinn eröffnet der Linkshänder den Torreigen im Tempogegenstoß.

3′ Auch die DHB-Auswahl müht sich im ersten Angriff, David Mandić rauscht wuchtig mit Juri Knorr zusammen. Im Zeitspiel versucht sich Uscins in einem Kreisanspiel, doch der Pass geht nach hinten los.

2′ Die Kroaten eröffnen im Ballbesitz, personell gibt es keine Überraschungen. Die beste Defensive des Turniers läuft den ersten Angriff, doch Deutschland schiebt kompakt gegen den Ballhalter, der erste Wurf von Tin Lučin ist dann sichere Beute für Keeper Andreas Wolff.

1′ Los geht’s, das erste Halbfinale zwischen Deutschland und Kroatien ist eröffnet.

1′ Spielbeginn

Deutschland geht leicht favorisiert in das Halbfinale, doch gegen körperlich robuste und emotionale Kroaten dürfte das kein Zuckerschlecken werden. Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen und der Sportlergruß, dann fliegt gleich der Ball.

Die Kroaten starteten mit zwei Siegen über Georgien und die Niederlande ins Turnier. Im letzten Vorrundenspiel folgte dann allerdings ein erheblicher Dämpfer bei der 25:33-Niederlage gegen Schweden. Trotz der schlechten Ausgangslage kämpfte sich die Balkan-Truppe in das Turnier, steigerte sich in allen Belangen und drehte die Hauptrundengruppe II auf den Kopf: Mit einem knappen Sieg über Island, sowie souveränen Auftritten gegen Slowenien und die Schweiz hatte auf einmal das Team von Trainer Dagur Sigurdsson die beste Ausgangslage aufs Halbfinale. In einem packenden Duell gegen Ungarn gelang der knappe 27:25-Sieg, der zum Gruppensieg reichen sollte. Damit ist auch das Duell der beiden isländischen Trainer-Stars Gislason und Sigurdsson perfekt: Ersterer strebt seinen ersten Titel mit der DHB-Auswahl an, Letzterer gewann mit Deutschland 2016 sensationell die Europameisterschaft. Vor diesem Turnier trafen beide Teams bereits in der Vorbereitung aufeinander, da konnte sich die deutsche Mannschaft – nachdem es zuvor wettbewerbsübergreifend ganze vier Niederlagen gab - mit 32:29 und 33:27 durchsetzen.

In der Vorrunde stand die DHB-Auswahl nach der Niederlage gegen Serbien schon mit dem Rücken zur Wand: Nur Dank der Schützenhilfe Österreichs und des eigenen Siegs über Spanien gelang der Einzug in die Hauptrunde – mit zwei Punkten und einem dicken blauen Auge im Gepäck. In einem umkämpften und physisch sehr fordernden Spiel setzte sich die Adlertruppe zum Auftakt gegen Portugal durch, auch Co-Gastgeber Norwegen konnte mit Hilfe der Extraklasse von Torhüter Andreas Wolff bezwungen werden. Gegen Weltmeister Dänemark folgte die zweite Niederlage nach einer zu harmlosen zweiten Hälfte. Zum Abschluss der zweiten Turnierhälfte zeigte das Bundesteam seine beste Turnierleistung und zwang Titelverteidiger Frankreich in die Knie. Doch eine solche Leistung braucht es heute ebenfalls, mit Kroatien wartet der Vize-Weltmeister und robuste, wie emotional starke Mannschaft, die jederzeit über sich hinaus wachsen kann.

