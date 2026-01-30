  3. Merkliste
Deutsches Skisprung-Mixed-Team Zweiter in Willingen

Nur ein Wertungsdurchgang:Deutsches Skisprung-Mixed-Team Zweiter in Willingen

|

Olympia-Generalprobe fürs Mixed-Team gelungen: Das DSV-Quartett Agnes Reisch, Karl Geiger, Selina Freitag und Philipp Raimund springt in Willingen aufs Podest.

Karl Geiger beim Skispringen am 30.01.2026 in Willingen.

Olympia-Generalprobe fürs Mixed-Team gelungen: Das DSV-Quartett Agnes Reisch, Karl Geiger, Selina Freitag und Philipp Raimund springt in Willingen aufs Podest.

21.03.2025 | 0:19 min

Das deutsche Skisprung-Mixed-Team ist bei der Olympia-Generalprobe in Willingen auf Rang zwei gesprungen. Agnes Reisch, Karl Geiger, Selina Freitag und Philipp Raimund mussten sich bei wechselhaften Windverhältnissen nur Slowenien um Topstar Domen Prevc um 0,6 Punkte geschlagen geben. Platz drei belegte zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes das japanische Team.

Wegen der widrigen Bedingungen wurde nur ein Durchgang absolviert.In einem zähen Wettkampf kam es wegen des Windes immer wieder zu Unterbrechungen. Raimund musste mehr als zehn Minuten warten, zwischendurch wärmte er sich im Anlaufbereich mit einer Decke auf.

"Mir sind oben die Füße eingeschlafen.

Skispringer Philipp Raimund

"Ich habe meine Füße nicht mehr gespürt. Die haben tatsächlich schon angefangen zu krampfen", sagte Raimund. Es sei ein "extrem schwieriger Wettkampf" gewesen, betonte der 25-Jährige im ZDF.

Karl Geiger beim Skispringen am 30.01.2026 in Willingen.

Mit dem Team-Mixed-Wettbewerb der Skispringer in Willingen in voller Länge. Außerdem: Nordische Kombination Frauen und Männer in Seefeld sowie Skicross in Val di Fassa.

30.01.2026 | 110:55 min

Selbstvertrauen für Olympia

Auch bei den in der kommenden Woche beginnenden Olympischen Spielen steht ein Mixed-Event auf dem Programm. "Es ist schön, dass man das Selbstvertrauen mitnehmen kann", sagte Raimund über den Podestplatz im hessischen Upland.

Am 10. Februar geht es in Italien um die olympischen Medaillen. Dann aber nicht auf einer Großschanze, sondern auf einer Normalschanze - ohne Geiger. Der 32-Jährige wurde nach einer schwachen Saison nicht für die Winterspiele berücksichtigt.

Severin Freund erklärt Ski-Patzer von Domen Prevc bei der Skiflug-WM

Severin Freund erklärt, wie es bei der Skiflug-WM dazu kam, dass sich der Ski von Domen Prevc selbstständig machte. In der Familie Prevc war es nicht das erste Mal.

30.01.2026 | 3:36 min

Doch für den Weltcup in Willingen bekam Geiger unter anderem den Vorzug vor den Olympia-Teilnehmern Andreas Wellinger, Pius Paschke und Felix Hoffmann. "Er hat sich das verdient heute ganz klar. Er war der zweitbeste Mann im Training. Wir haben nach Leistung aufgestellt", sagte der Bundestrainer der Männer, Stefan Horngacher.

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
Über das Thema berichtete ZDFsportstudio live am 30. Januar 2026 ab 16:11 Uhr.
