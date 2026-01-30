Deutsches Skisprung-Mixed-Team Zweiter in Willingen

Olympia-Generalprobe fürs Mixed-Team gelungen: Das DSV-Quartett Agnes Reisch, Karl Geiger, Selina Freitag und Philipp Raimund springt in Willingen aufs Podest. 21.03.2025 | 0:19 min

Das deutsche Skisprung-Mixed-Team ist bei der Olympia-Generalprobe in Willingen auf Rang zwei gesprungen. Agnes Reisch, Karl Geiger, Selina Freitag und Philipp Raimund mussten sich bei wechselhaften Windverhältnissen nur Slowenien um Topstar Domen Prevc um 0,6 Punkte geschlagen geben. Platz drei belegte zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes das japanische Team.

Wegen der widrigen Bedingungen wurde nur ein Durchgang absolviert.In einem zähen Wettkampf kam es wegen des Windes immer wieder zu Unterbrechungen. Raimund musste mehr als zehn Minuten warten, zwischendurch wärmte er sich im Anlaufbereich mit einer Decke auf.

"Mir sind oben die Füße eingeschlafen. „ Skispringer Philipp Raimund

"Ich habe meine Füße nicht mehr gespürt. Die haben tatsächlich schon angefangen zu krampfen", sagte Raimund. Es sei ein "extrem schwieriger Wettkampf" gewesen, betonte der 25-Jährige im ZDF.

Mit dem Team-Mixed-Wettbewerb der Skispringer in Willingen in voller Länge. Außerdem: Nordische Kombination Frauen und Männer in Seefeld sowie Skicross in Val di Fassa. 30.01.2026 | 110:55 min

Selbstvertrauen für Olympia

Auch bei den in der kommenden Woche beginnenden Olympischen Spielen steht ein Mixed-Event auf dem Programm. "Es ist schön, dass man das Selbstvertrauen mitnehmen kann", sagte Raimund über den Podestplatz im hessischen Upland.

Am 10. Februar geht es in Italien um die olympischen Medaillen. Dann aber nicht auf einer Großschanze, sondern auf einer Normalschanze - ohne Geiger. Der 32-Jährige wurde nach einer schwachen Saison nicht für die Winterspiele berücksichtigt.

Severin Freund erklärt, wie es bei der Skiflug-WM dazu kam, dass sich der Ski von Domen Prevc selbstständig machte. In der Familie Prevc war es nicht das erste Mal. 30.01.2026 | 3:36 min

Doch für den Weltcup in Willingen bekam Geiger unter anderem den Vorzug vor den Olympia-Teilnehmern Andreas Wellinger, Pius Paschke und Felix Hoffmann. "Er hat sich das verdient heute ganz klar. Er war der zweitbeste Mann im Training. Wir haben nach Leistung aufgestellt", sagte der Bundestrainer der Männer, Stefan Horngacher.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa