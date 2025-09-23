Para-Schwimm-WM: Gina Böttcher schwimmt zu WM-Bronze

Topspiel gegen Freiburg :Bayern-Frauen bei Gwinn-Comeback siegreich
Gina Böttcher hat bei den Para-Schwimm-WM in Singapur für die sechste deutsche Medaille gesorgt. Die 24-Jährige schwamm zu Bronze.
Gina Böttcher schwamm in der Startklasse SM4 über 150 m Lagen auf Rang drei und sicherte sich in 2:59,26 Minuten dank eines starken Schlussspurts noch Bronze. Für die 24-Jährige ist es die dritte WM-Medaille ihrer Karriere.
Damit hat das deutsche Team in Singapur sechs Medaillen auf dem Konto, vier davon in Gold. Verena Schott wurde Vierte über 200 m Lagen in der Klasse SM6, lediglich eine Sekunde fehlte zu Edelmetall. Auch Malte Braunschweig über 100 m Schmetterling der Startklasse S9 sowie Maike Naomi Schwarz über 50 m Freistil der Sehbehinderten holten jeweils vierte Plätze.