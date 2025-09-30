  3. Merkliste
Para-Leichtathletik-WM: Kappel stößt zu Gold, Walser holt Bronze

von Peter Arnold
Niko Kappel läuft jubelt auf der Tartanbahn und hält die Deutschland-Fahne hinter dem Rücken

Kugelstoßer Niko Kappel holt bei der Para-Leichtathletik-WM in Indien das erste Gold für Team D. Im Weitsprung gewinnt Andreas Walser Bronze.

