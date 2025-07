Waldbrände in Deutschland und Griechenland

von Wunderlich, T. / Lueg, B. 03.07.2025 | 18:45 |

Durch die extreme Trockenheit sind an verschiedenen Orten in Griechenland Feuer ausgebrochen, aber auch im Osten Deutschlands brennt es. So zum Beispiel in der Gohrischheide.