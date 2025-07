Waldbrände: Feuer in Gohrischheide außer Kontrolle

An verschiedenen Orten im Osten Deutschlands kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände. Ein Feuer an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist weiter nicht unter Kontrolle.

Im sächsischen Gohrischheide, an der Grenze zu Brandenburg wütet ein Waldbrand, die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. 03.07.2025 | 0:22 min

Die Hitzewelle endet, doch Waldbrände fordern vielerorts Einsatzkräfte. Betroffen ist vor allem der Osten: In Sachsen Brandenburg und anderen Bundesländern kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen.

480 Einsatzkräfte bekämpfen Waldbrand in der Gohrischheide

Ein Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Für drei Gemeinden in der Region wurde Katastrophenalarm ausgelöst worden. Betroffen sind laut Warnapp Nina die Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie die Stadt Gröditz.

Die Zahl der Einsatzkräfte aus beiden Ländern sei in der Nacht auf 480 aufgestockt worden, hieß es vom Landratsamt des Landkreises Meißen.

Die Feuerwehrkräfte kämpfen demnach aktuell um den unmittelbar an der Landesgrenze liegenden Ort Nieska, einem Ortsteil der Stadt Gröditz. Es sei ein Erkundungshubschrauber der Landespolizei im Einsatz, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes am Vormittag.

In der Gohrischheide war am Dienstag ein Waldbrand ausgebrochen. Seitdem kämpfen die Feuerwehren gegen die Flammen. Das Gelände ist schwierig, weil die Gefahr besteht, dass restliche Munition auf dem einstigen Truppenübungsplatz detoniert. Am Mittwoch hatte sich das Feuer auf mehrere hundert Hektar ausgeweitet. Der Großteil der Fläche befindet sich in Sachsen.

Evakuiert bleiben bisher rund 100 Bewohner des Wülknitzer Ortsteils Heidehäuser, darunter 45 Bewohner eines Heims für Schwerbehinderte. Diese würden momentan in anderen Einrichtungen untergebracht, hieß es von dem Träger des Heims.

Die hohen Temperaturen am bislang heißesten Tag des Jahres haben vielerorts gefährliche Folgen. In Hessen und Brandenburg gibt es Waldbrände und auf der A29 bei Oldenburg wölbt sich die Straße. 02.07.2025 | 4:40 min

Thüringen: Katastrophenalarm im Landkreis Saalfeld

Auch die Löscharbeiten eines etwa 250 Hektar großen Waldbrandes auf der Saalfelder Höhe in Thüringen gingen am Donnerstag weiter. Der Brand war bis zum Morgen nicht unter Kontrolle, wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt mitteilte.

Noch immer seien viele Einsatzkräfte aus dem ganzen Freistaat vor Ort, auch ein Löschhubschrauber sei seit Tagesanbruch wieder im Einsatz. Trotz Regens in der Nacht sei die Lage weiterhin angespannt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes.

Sachsen-Anhalt: Brand in Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Feuerwehrleute sind derzeit auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt im Einsatz und bekämpfen einen rund sechs Hektar großen Brand in einem Kiefernwald. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, aber die Einsatzkräfte weiterhin vor Ort und mit Restlöscharbeiten an Glutnestern beschäftigt, teilte die zuständige Leitstelle mit.

In einem Ortsteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz war am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei-Leitstelle ein Waldstück in Brand geraten. Die Ursache ist unklar.

Brandenburg gründet ein Waldbrandkompetenzzentrum und verbessert sein Ausrüstung, um Waldbrände künftig besser verhindern und schneller bekämpfen zu können. 23.06.2025 | 1:51 min

Ein Waldbrand am Felsen Lehof in Quedlinburg (Landkreis Harz) war am Donnerstagmorgen gelöscht. Die Flammen waren in der Nacht nur wenige Kilometer entfernt vom kürzlich betroffenen Brandgebiet in Thale ausgebrochen. Dort war der Löscheinsatz laut Leitstelle erst am Mittwochabend beendet worden.

Kleinere Brände in Bayern

Mehrere kleinere Waldbrände gab es in der Nacht auf Donnerstag auch in der Oberpfalz in Bayern . Bei den Einsätzen waren den Angaben zufolge rund 120 Kräfte im Einsatz. Bei Schwandorf hatte die Feuerwehr ab Mittwochabend einen Waldbrand einzudämmen. In Summe gerieten demnach bis zu 3.000 Quadratmeter an Fläche in Brand.