Kroatien: Ermittlungen nach Bränden an der Adria-Küste

Nach dem Löschen der Waldbrände an der kroatischen Adria-Küste ermittelt nun die Polizei, wie es so weit kommen konnte.

Kroatien will bis März 2026 minenfrei sein. Die letzten knapp 50 Quadratkilometer in 16 Städten und Gemeinden werden mit dafür entwickelten Maschinen geräumt.

Brände an der Adria-Küste: Menschen flohen ins Meer

Mehrere Feuer vor allem in den leicht brennenden Kiefernwäldern hatten auf einer Strecke von etwa 50 Kilometern südlich von Split in mehreren Ortschaften Häuser und parkende Autos erfasst. Auch am Stadtrand von Split hatte die Vegetation gebrannt. Zeitweise musste ein Autobahn-Abschnitt wegen der Flammen gesperrt werden. Viele Urlauber und Bewohner flohen. Einige Menschen seien in Panik ins Meer gelaufen und zu den Polizeibooten geschwommen, die sie aufnahmen, berichtete "Slobodna Dalmacija" weiter. Der Küstenabschnitt liegt in der historischen Region Dalmatien.