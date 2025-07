Schäden durch Unwetter und Waldbrände - Hitzewelle endet vorerst

Der Waldbrand in der Gohrischheide, einem früheren Truppenübungsplatz in Sachsen , hat sich am Mittwochabend deutlich ausgedehnt. Mehr als 200 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen, die auch das benachbarte Brandenburg erreicht haben. Der Löscheinsatz läuft den dritten Tag in Folge.Die Brandausdehnung habe sich seit dem Mittag mehr als verzehnfacht, sagte Raiko Riedel von der Feuerwehr Zeithain. Mindestens 600 Hektar Fläche seien von dem Feuer betroffen. Es gelte nun die Großgefahrenlage, so Riedel, damit sei das Landratsamt für den Einsatz zuständig."Der Brand ist eskaliert", sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel. Es brenne auf der kompletten Fläche der Heide. Einsatzkräfte aus Brandenburg stünden an der Landesgrenze bereit.Das Feuer war am Dienstagnachmittag in der Nähe eines Sprengplatzes des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Gelände ist schwierig, weil die Gefahr besteht, dass restliche Munition auf dem einstigen Truppenübungsplatz detoniert.Quelle: dpa