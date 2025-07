Fußball - Frauen-EM: Spanien demontiert machtlose Portugiesinnen

Esther González (2. und 43. Minute), Vicky López (7.), Alexia Putellas (41.) und Cristina Martín-Prieto (90.+3) erzielten vor 29.520 Zuschauern in Bern die Tore in einer über weite Strecken einseitigen Partie. Die kurz vor der EM an einer Hirnhautentzündung erkrankte Weltfußballerin Aitana Bonmati durfte ab der 81. Minute auch noch mitwirken.