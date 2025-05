Polen wählt neuen Präsidenten

von Natalie Steger 31.05.2025 | 19:00 |

Am Sonntag wird in Polen per Stichwahl entschieden, wer neuer Präsident des Landes wird. Zur Wahl stehen der EU-freundliche Rafau Tschasskowski und der EU-kritische Karol Nawrocki.