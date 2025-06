Ukraine-Gespräche in Istanbul: Kommt eine Waffenruhe?

Die ukrainische Delegation ist zu Verhandlungen mit Russland in Istanbul eingetroffen. Dies teilt das ukrainische Außenministerium mit. Ein Treffen mit der russischen Delegation sei für den Nachmittag geplant. Ein spektakulärer Schlag der Ukraine gegen Russlands strategische Bomberflotte hat die Karten für eine Verhandlungsrunde der Kriegsparteien heute in Istanbul neu gemischt.

Dem ukrainischen Geheimdienst ist ein Schlag gegen Stützpunkte der russischen Luftwaffe gelungen. Umgekehrt griff Moskau die Ukraine mit so vielen Drohnen an wie nie.

Die Gesprächsrunde in Istanbul ist die zweite seit Mitte Mai. Davor hatten die Kriegsparteien zuletzt 2022 direkt miteinander gesprochen. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Fragen und Antworten zur Lage und zu dem, was von Verhandlungen zu erwarten ist.

Wo stehen Moskau und Kiew vor den Verhandlungen?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert auf der Grundlage eines US-Vorschlags eine international überwachte bedingungslose 30-tägige Waffenruhe als Einstieg in Friedensverhandlungen. Für die Vereinbarung eines dauerhaften Friedens stellt er sich auch ein Treffen auf höchster Ebene vor. Nur so könnten die wichtigsten Fragen gelöst werden.

Moskau lehnte eine bedingungslose Waffenruhe mit dem Argument ab, Kiew könnte eine Feuerpause zum Kräftesammeln im Krieg nutzen. Russland stellt zwei Bedingungen für eine Waffenruhe. "Für die Dauer der Waffenruhe ist es zumindest erforderlich, dass die westlichen Länder die Waffenlieferungen an das Kiewer Regime einstellen und die Ukraine ihre Mobilmachung beendet", sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Freitag. Sein Land sei bereit, bei den Verhandlungen in Istanbul über die Bedingungen für einen Frieden zu reden.

Was ist von den Verhandlungen zu erwarten?

Vor allem wollen beide Seiten über ihre jeweiligen Memoranden für eine Beendigung des Kriegs sprechen. Die Ukraine will Russlands Eingabe nun in Istanbul begutachten, nachdem sie ihr Dokument Russland bereits vorab übergeben hatte. Laut Selenskyj hat die russische Seite noch kein Memorandum vorgelegt. "Wir haben es nicht, die türkische Seite hat es nicht, und die amerikanische Seite hat das russische Dokument auch nicht", schrieb er auf der Plattform X.

Während Kiew kaum Erwartungen an eine Lösung hat und weiteren Sanktionsdruck auf Moskau fordert, ruft Russland dazu auf, die Verhandlungen fortzusetzen. Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag, man werde versuchen, "zumindest einige Fortschritte in Richtung Frieden zu erzielen".