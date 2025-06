Zeitgleiche Drohnen-Attacken: Militärbasen in Russland angegriffen

Es könnten die schwerwiegendsten Verluste für Russlands Bomberflotte seit Beginn des Ukraine-Krieges sein: Ukrainische Kampfdrohnen haben am Sonntag mehrere Luftwaffenbasen Tausende Kilometer innerhalb Russlands angegriffen und dabei ersten Erkenntnissen zufolge eine ganze Reihe an Militärflugzeugen getroffen.

Was ist passiert?

Ein Ziel war etwa der Belaya-Militärflughafen in der Region Irkutsks in Sibirien. Der Standort liegt über 4.000 Kilometer von der ukrainischen Front entfernt; zur Mongolei sind es etwa 200 Kilometer.

Ukrainische Militärkanäle und russische Augenzeugen verbreiten in den sozialen Medien Videos, die Drohnen im Anflug auf die Basis zeigen. In mehreren ukrainischen Videos sind Explosionen und brennende Tu-95-Langstreckenbomber zu sehen. Der genaue Ort dieser Videoaufnahmen konnte anhand von Satellitenbildern verifiziert werden.

Korrespondent: Ukrainischer Geheimdienst übernimmt Verantwortung

Der Ukraine-Korrespondent der "Financial Times" schrieb unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstquellen, dass es sich um eine "großangelegte Spezialoperation zur Zerstörung von Bomber-Flugzeugen" handele. Auch die Nachrichtenagentur Reuters bestätigte eine Operation des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes (SBU) unter Verweis auf anonyme SBU-Vertreter.

Ukrainischer Geheimdienst SBU gegenüber der "Financial Times"

Weitere Luftwaffenbasen getroffen

Ebenfalls getroffen wurden die Olenja-Luftwaffenbasis in der Region Murmansk ganz im Norden Russlands und zwei weitere Standorte. Hier zeigten Videos aufsteigenden Rauch. Das Ausmaß der Schäden dort ist noch nicht bekannt.

Rauch über dem Olenja-Flugplatz in Murmansk

Langstreckenbomber wie die vom Typ Tu-95 sind in der Lage, aus großer Distanz Raketen in Richtung Ukraine abzufeuern. Dabei bleiben sie normalerweise weit außerhalb der Reichweite der ukrainischen Flugabwehr. Die Flugzeuge am Boden zu zerstören ist darum eine der wenigen Optionen, um Russland diese Angriffsfähigkeit zu nehmen. Als Teil von Russlands strategischer Bomberflotte ist die Tu-95 auch wichtig für den Einsatz von Atomwaffen.