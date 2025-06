Russland: Brücken zerstört, Züge entgleist - Sabotage der Ukraine?

In direkter Abfolge sind in zwei russischen Grenzprovinzen Brücken eingestürzt. Ein Personen- und ein Güterzug entgleisten daraufhin. Russische Behörden machen Saboteure und die Ukraine für die Vorfälle verantwortlich. Was ist dazu bislang bekannt?

Wo sind die Züge in Russland verunglückt?

Wer steckt hinter den Vorfällen?

Manche proukrainischen Kommentatoren in den sozialen Medien mutmaßen auch von einer russischen Operation unter falscher Flagge, um mögliche Verhandlungen in Istanbul am Montag zu beschädigen. Handfeste Beweise hierfür gibt es bislang nicht.

Warum sind Züge so ein wichtiges Sabotageziel?

Die Kontrolle über Bahnstrecken und auch das Unterbinden von Nachschubwegen auf russischem Gebiet sind darum für die Verteidigung der Ukraine zentral. Die gescheiterte russische Belagerung der Hauptstadt Kiew 2021 wurde etwa auch dadurch erschwert, dass Saboteure der Opposition in Belarus unter Einsatz ihres Lebens immer wieder Bahnverbindungen in ihrem Land beschädigten und den Nachschub für Russland so erschwerten.

Wie geht der ukrainische Geheimdienst sonst vor?

Mehrfach sind in den vergangenen Monaten russische Militärangehörige, die am Krieg gegen die Ukraine beteiligt waren, durch Schüsse oder Explosionen getötet worden. Teils sogar in oder nahe Moskaus. Am 25. April tötete eine Autobombe den russischen General Jaroslaw Moskalik in der Hauptstadt. Am 29. April starb ein ehemaliger Offizier, der eine führende Rolle bei der Bombardierung von Mariupol gehabt haben soll bei einer Explosion in der südrussischen Stadt Stawropol.