Slowakei gibt Widerstand gegen EU-Sanktionen gegen Russland auf

Er habe den Vertretern der Slowakei die Anweisung gegeben, schon an diesem Freitag ihre Zustimmung zum 18. EU-Sanktionspaket zu erteilen, sagte er in einem Facebook-Video.

Die Slowakei habe so viel wie möglich erreicht, um sich gegen mögliche negative Folgen der Sanktionen abzusichern, so Fico. Es wäre "kontraproduktiv" für die Interessen der Slowakei als EU-Mitglied, das Vorgehen weiter zu blockieren. Einzelheiten nannte Fico zunächst nicht.

Beim EU-Außenministertreffen waren weitere Lieferungen von US-Patriot-Systemen an die Ukraine Thema. Ebenso: ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland.

Slowakei wollte Ausnahmeklausel für russisches Gas

Am Mittwoch und Dienstag hatte die Slowakei die Verabschiedung der Sanktionen noch verhindert. Hintergrund von Ficos Blockade war ein Streit um eine EU-Verordnung, die einen völligen Gasimportstopp aus Russland ab 2028 zur Folge haben wird.

Auch Malta sieht Sanktionen skeptisch

Das Land befürchtet ungerecht große Nachteile für heimische Schifffahrtsunternehmen, wenn der sogenannte Ölpreisdeckel zu stark gesenkt wird. Diplomaten zeigten sich zuletzt aber zuversichtlich, dass Malta das Sanktionspaket am Ende nicht aufhalten werde.

EU nimmt Energie, Banken und Rüstung ins Visier

In Brüssel wurde nun damit gerechnet, dass das Sanktionspaket jetzt endlich beschlossen werden kann. Bereits an diesem Freitagmorgen könnten die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten zu einem Sondertreffen zusammenkommen, hieß es am Abend aus EU-Kreisen.