"Mehr und vor allem effizienter arbeiten" - das hat Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) in seiner Regierungserklärung von den Menschen in Deutschland gefordert. Eine Stellschraube für flexibleres Arbeiten laut Koalitionsvertrag : die Regelung von Arbeitszeiten. Nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz liegt die erlaubte tägliche Höchstarbeitszeit bei acht Stunden. Das könnte sich bald ändern.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Das soll sich bei den Arbeitszeiten ändern

Das sagen Fachleute zur wöchentlichen Obergrenze

Der Experte Oliver Stettes vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln sieht die Reformpläne positiv. "Wir werden Arbeitsstunden verlieren, weil mehr Leute in den Ruhestand gehen als nachrücken. Umso wichtiger ist es, Arbeitsstunden produktiv einzusetzen - und das gelingt am besten, wenn wir diese flexibler organisieren können", so Stettes. Dazu zähle, an einem Arbeitstag auch mal länger als zehn Stunden arbeiten zu können.