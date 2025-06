Update am Morgen: Die Arbeitsregierung kommt ins Arbeiten

Guten Morgen,

erstaunlich schnell hatten Union und SPD zusammengefunden und sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das Tempo soll offenbar beibehalten werden. Nicht mal einen Monat nach der Konstituierung der neuen Bundesregierung kursiert in Berlin ein Gesetzentwurf des Finanzministers, der es in sich hat. Ein (angekündigter) "Investitions-Booster" , der Abschreibungen von 30 Prozent ermöglicht, anschließend die Senkung der Körperschaftssteuer von 15 auf 10 Prozent.

Damit dürften Industrie und Mittelstand nur noch wenige Ausreden bleiben, warum es so schlecht läuft in Deutschland. Obendrauf gibt es dann noch ein Sahnehäubchen für die stotternde Autoindustrie: Die betriebliche Nutzung von E-Autos kann über sechs Jahre komplett abgesetzt werden. Kommt ein neuer Autoboom? Es ist jetzt an den Unternehmen, daraus was zu machen.

Die Wahl gilt als Formsache, nur Russland lehnt die deutsche Ex-Außenministerin ab. Baerbock hat sich viel vorgenommen für ihren Top-Posten in New York.

30.636. So viele Prostituierte waren Ende 2023 in Deutschland offiziell gemeldet. Rund 5.400 davon hatten die deutsche Staatsbürgerschaft, etwa 82 Prozent kamen aus dem Ausland. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen - die Statistik erfasst nur gültig registrierte Sexarbeiterinnen. Anlass für diese Zahlen: Am 2. Juni ist Welt-Huren-Tag - er erinnert an die Besetzung einer Kirche in Lyon im Jahr 1975 durch mehr als 100 Sexarbeiterinnen, die gegen Stigmatisierung und Polizeigewalt protestierten.