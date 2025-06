Klauen für die Wissenschaft? Die Terra X Kolumne

Einer aktuellen Umfrage zufolge finden 80 Prozent der Europäer*innen, dass wissenschaftliche Ergebnisse kostenlos zugänglich sein sollten. Aber das ist derzeit nur eine Utopie. Traditionell hat man wissenschaftliche Artikel vor allem in Universitätsbibliotheken gefunden, die Jahr für Jahr hohe Beträge für Abonnements von Fachjournalen aufwenden. Gehört man keiner Uni oder Hochschule an, kann man viele Studien nur gegen Gebühr lesen oder herunterladen.

Raubtier-Journale nutzen offene Wissenschaft aus

Sci-Hub: Forschungsartikel for free

Was ist also die Lösung? Eine Idee kam von Alexandra Elbakyan, gebürtig aus Kasachstan, aber zeitweise Studentin in Freiburg. Sie entwickelte Software, die nach eigener Angabe legale Passwörter für diverse Universitätsbibliotheken speichert und auf Anfrage direkt einsetzt, um an Forschungsartikel zu kommen. Wurde ein Artikel gefunden, wird er direkt in einer eigenen Datenbank gespeichert, damit der nächste Zugriff schneller geht.